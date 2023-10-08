محافظ مطروح يستمع لمطالب أهالى قرية غزالة.. ويتفقد مدرسة الحطية (صور)

حرص اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، خلال افتتاح الوحدة الصحية بقرية غزالة بالضبعة على الاستماع لمطالب أهالي القرية والتوجيه بسرعة حلها في إطار التواصل والتفاعل المستمر مع المواطنين.

ـ تشكيل لجنة لمراجعة طاقة محول الكهرباء

ووجه محافظ مطروح لقطاع كهرباء الضبعة بتشكيل لجنة لمراجعة طاقة محول الكهرباء والاعمدة والكابلات بالقرية والعمل على استقرار وزيادة الطاقة الكهربية بما يستوعب زيادة المنشأت والمنازل.

ـ رصف ورفع كفاءة طريق مدخل القرية

كما وجه محافظ مطروح لمديرية الطرق ومجلس مدينة الضبعة بالمعاينة وعمل اللازم نحو رصف ورفع كفاءة طريق مدخل القرية وكذلك رفع كفاءة مدخل تجمع أولاد مبروك ولمديرية التربيه والتعليم والأبنية التعليميه لمراجعة احتياجات مدرسة الحطية تعليم ابتدائي وإعدادى بقرية الغزالة من رفع كفاءة الشبابيك وسباكة دورات المياه، وتوصيل شبكة المياه بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى.

ـ تفقد مدرسة الحطية

كما حرص محافظ مطروح على تفقد مدرسة الحطية والاطمئنان على مستوى الطلاب والمستوى التعليمى، مشددا على أهمية المتابعة والارتقاء بمستوى الطلاب مع التفاعل والتواصل الإيجابى بين المعلمين والطلاب بما يزيد إدراكهم ومعرفتهم، حيث تتكون المدرسة من ٩ فصول بها ١٤٩ طالب ابتدائي و٨٧ طالب إعدادى، و١١ مدرس، مشيرا إلى أن وزارة التربية والتعليم قد انتهت من مسابقة تعيين ٣٠ ألف معلم بما سيرفر مزيد من أعداد المعلمين لسد جزء من العجز في المعلمين مع أهمية توافر التخصصات التعليمية.

وكان قد افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد، الوحدة الصحية بقرية غزالة وذلك بحضور النائب رزق علوانى، والدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، والدكتور عماد الدين عبدالله رئيس مدينة الضبعة، والعمدة خير رسلان رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح وعمد ومشايخ وأهالي القرية.