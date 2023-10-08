محافظ مطروح يفتتح الوحدة الصحية بقرية غزالة فى الضبعة (صور)

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد، الوحدة الصحية بقرية غزالة وذلك بحضور النائب رزق علوانى، والدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، والدكتور عماد الدين عبدالله رئيس مدينة الضبعة، والعمدة خير رسلان رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح وعمد ومشايخ وأهالي القرية.

وخلال تفقده الوحدة الصحية بقرية غزالة والتى تقديم الرعاية الصحية، أوضح وكيل وزارة الصحة بمطروح أن الوحدة تم إنشائها في عام ٢٠١١ ولم يتم تشغيلها حتى الآن، بتكلفة مالية حينها ٦ ملايين جنيه على مساحة ٣٦٧م٢ من أرضى وطابقين، وتم إعادة صيانتها وتطويرها في ٢٠٢٣ بتكلفة ٦٠٠ ألف جنيه من موازنة مديرية الصحة بالمحافظة، وتوريد فرش جديد من وزارة الصحة لتشغيلها لأول مرة.

وأضاف أن الوحدة الصحية تخدم نحو ٤٢٥٠ نسمة بقرية غزالة والتجمعات التابعة، بما يخفف الضغط عم مستشفى الضبعة المركزى، وتضم خدمات الاستقبال والطوارئ وعيادة خارجية وتنظيم أسرة وغرفة تعقيم ومعمل تحاليل طبية وصيدلية وجلسه تطعيم أسبوعية حيث ستضم مستقبلا عيادة أسنان لحين توريد كرسي الأسنان بالإضافة إلى سكن الأطقم الطبية للذكور والإناث لتحقيق الاستقرار بها.

_ مراجعة حاجة الوحدة لاستقرار وزيادة القدرة الكهربية

بينما وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح التهنئة لجميع أهالي قرية غزالة على افتتاح الوحدة الصحية، موجها لقطاع كهرباء العلمين بمراجعة حاجة الوحدة لاستقرار وزيادة القدرة الكهربية وكذلك التوجيه لشركة المياه بالإسراع في إنهاء أعمال المقايسة ومد شبكة المياه للوحدة كذلك التأكيد على توفير طبيبة نساء على الأقل يومين في الأسبوع يتم الإعلان عنهما لأهالي القرية مع توفير سونار وتحديد ما تحتاجه الوحدة الصحية من أجهزة طبية أخرى للتخفيف عن الأهالي الانتقال إلى مستشفى الضبعة المركزى.

وأكد على الاهتمام بالتثقيف الصحى والتوعية برعاية وتنظيم الأسرة من خلال القيادات الشعبية من عمد ومشايخ ورائدات ريفيات والوصول إلى الأهالي وتشحيعهم وتحفيزهم على الاهتمام ببناء أسرة سليمة صحيا والتى تعد من أهم محاور الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية والتى عقدت في سبتمبر الماضى تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

_ توفير مزيد من الخدمات والحياة الكريمة للمواطنين

وأشار محافظ مطروح إلى انه في إطار جهود المحافظة لتوفير مزيد من الخدمات والحياة الكريمة للمواطنين تم التواصل مع الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة وذلك للتنسيق في الإسراع بتوفير كرسي أسنان للوحدات الصحية بالظاهر وابو ميلاد والعميد وغزالة كذلك توفر الوحدة الصحية خدمات الرعاية الأساسية للمرضى من كشف وعمل الفحوصات والتثقيف الصحى ما يعزز صحة المواطن وكذلك خدمات تنظيم الأسرة مع حث الأهالي وتوعيتهم بأهمية التثقيف الصحى.

محافظ مطروح يفتتح الوحدة الصحية بقرية غزالة

محافظ مطروح يفتتح الوحدة الصحية بقرية غزالة

محافظ مطروح يفتتح الوحدة الصحية بقرية غزالة

محافظ مطروح يفتتح الوحدة الصحية بقرية غزالة

محافظ مطروح يفتتح الوحدة الصحية بقرية غزالة

محافظ مطروح يفتتح الوحدة الصحية بقرية غزالة

محافظ مطروح يفتتح الوحدة الصحية بقرية غزالة

محافظ مطروح يفتتح الوحدة الصحية بقرية غزالة

محافظ مطروح يفتتح الوحدة الصحية بقرية غزالة