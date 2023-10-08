الإثنين 09 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يفتتح الوحدة الصحية بقرية غزالة فى الضبعة (صور)

محافظ مطروح يفتتح
محافظ مطروح يفتتح الوحدة الصحية بقرية غزالة

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد، الوحدة الصحية بقرية غزالة وذلك بحضور النائب رزق علوانى، والدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، والدكتور عماد الدين عبدالله رئيس مدينة الضبعة، والعمدة خير رسلان رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح وعمد ومشايخ وأهالي القرية.

وخلال تفقده الوحدة الصحية بقرية غزالة والتى تقديم الرعاية الصحية، أوضح وكيل وزارة الصحة بمطروح أن الوحدة تم إنشائها في عام ٢٠١١ ولم يتم تشغيلها حتى الآن، بتكلفة مالية حينها ٦ ملايين جنيه على مساحة ٣٦٧م٢ من أرضى وطابقين، وتم إعادة صيانتها وتطويرها في ٢٠٢٣ بتكلفة ٦٠٠ ألف جنيه من موازنة مديرية الصحة بالمحافظة، وتوريد فرش جديد من وزارة الصحة لتشغيلها لأول مرة.

وأضاف أن الوحدة الصحية تخدم نحو ٤٢٥٠ نسمة بقرية غزالة والتجمعات التابعة، بما يخفف الضغط عم مستشفى الضبعة المركزى، وتضم خدمات الاستقبال والطوارئ وعيادة خارجية وتنظيم أسرة وغرفة تعقيم ومعمل تحاليل طبية وصيدلية وجلسه تطعيم أسبوعية حيث ستضم مستقبلا عيادة أسنان لحين توريد كرسي الأسنان بالإضافة إلى سكن الأطقم الطبية للذكور والإناث لتحقيق الاستقرار بها. 

_ مراجعة حاجة الوحدة لاستقرار وزيادة القدرة الكهربية

بينما وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح التهنئة لجميع أهالي قرية غزالة على افتتاح الوحدة الصحية، موجها لقطاع كهرباء العلمين بمراجعة حاجة الوحدة لاستقرار وزيادة القدرة الكهربية وكذلك التوجيه لشركة المياه بالإسراع في إنهاء أعمال المقايسة ومد شبكة المياه للوحدة كذلك التأكيد على توفير طبيبة نساء على الأقل يومين في الأسبوع يتم الإعلان عنهما لأهالي القرية مع توفير سونار وتحديد ما تحتاجه الوحدة الصحية من أجهزة طبية أخرى للتخفيف عن الأهالي الانتقال إلى مستشفى الضبعة المركزى. 

وأكد على الاهتمام بالتثقيف الصحى والتوعية برعاية وتنظيم الأسرة من خلال القيادات الشعبية من عمد ومشايخ ورائدات ريفيات والوصول إلى الأهالي وتشحيعهم وتحفيزهم على الاهتمام ببناء أسرة سليمة صحيا والتى تعد من أهم محاور الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية والتى عقدت في سبتمبر الماضى تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية. 

_ توفير مزيد من الخدمات والحياة الكريمة للمواطنين

وأشار  محافظ مطروح إلى انه في إطار جهود المحافظة لتوفير مزيد من الخدمات والحياة الكريمة للمواطنين تم التواصل مع الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة وذلك للتنسيق في الإسراع بتوفير كرسي أسنان للوحدات الصحية بالظاهر وابو ميلاد والعميد وغزالة كذلك توفر الوحدة الصحية خدمات الرعاية الأساسية للمرضى من كشف وعمل الفحوصات والتثقيف الصحى ما يعزز صحة المواطن وكذلك خدمات تنظيم الأسرة مع حث الأهالي وتوعيتهم بأهمية التثقيف الصحى.

محافظ مطروح يفتتح الوحدة الصحية بقرية غزالة
محافظ مطروح يفتتح الوحدة الصحية بقرية غزالة
محافظ مطروح يفتتح الوحدة الصحية بقرية غزالة
محافظ مطروح يفتتح الوحدة الصحية بقرية غزالة
محافظ مطروح يفتتح الوحدة الصحية بقرية غزالة
محافظ مطروح يفتتح الوحدة الصحية بقرية غزالة
محافظ مطروح يفتتح الوحدة الصحية بقرية غزالة
محافظ مطروح يفتتح الوحدة الصحية بقرية غزالة
محافظ مطروح يفتتح الوحدة الصحية بقرية غزالة
محافظ مطروح يفتتح الوحدة الصحية بقرية غزالة
محافظ مطروح يفتتح الوحدة الصحية بقرية غزالة
محافظ مطروح يفتتح الوحدة الصحية بقرية غزالة
محافظ مطروح يفتتح الوحدة الصحية بقرية غزالة
محافظ مطروح يفتتح الوحدة الصحية بقرية غزالة
محافظ مطروح يفتتح الوحدة الصحية بقرية غزالة
محافظ مطروح يفتتح الوحدة الصحية بقرية غزالة
محافظ مطروح يفتتح الوحدة الصحية بقرية غزالة
محافظ مطروح يفتتح الوحدة الصحية بقرية غزالة
محافظ مطروح يفتتح الوحدة الصحية بقرية غزالة
محافظ مطروح يفتتح الوحدة الصحية بقرية غزالة
محافظ مطروح مطروح وحدة غزالة الصحية الضبعة حياة كريمه

مواد متعلقة

محافظ مطروح يعتمد المخططين الاستراتيجيين لمدينتيِّ النجيلة والعلمين

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: قصف صاروخى من غزة يستهدف مدينة عسقلان

مصدر يكشف أسباب تأخر أرباح شركات البترول والموعد النهائي للصرف

طبيب الأهلى يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور ومدة غيابه

عاجل.. طيران جيش الاحتلال يحلق بكثافة فوق قطاع غزة

تراجع السكر 11 جنيهًا.. الحكومة تعلن تخفيض أسعار 9 سلع غدًا

عاجل.. تقارير أمريكية تتحدث عن اجتياح برى لغزة خلال 48 ساعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مؤشرات في مستقبل حرب غزة.. نحن والمجتمع الدولي

محمود خليل

بير «صرغتمش»

محمد العسيري

العودة فى الزمن الصعب

ماجد حبته

مصر.. فلسطين.. والتصعيد

وائل لطفي

حمى الله مصر

مدحت بشاى

حكاية وطن في فضاء الزمكان الأرحب

حسين دعسة

نحو تجديد العمل الثقافى فى العالم الإسلامى.. رؤية أردنية حققتها هيفاء النجار

د.أحمد الخميسى

ذكريات المدرسة فى يوم المعلم

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

جهود مصرية مستمرة لاحتواء التصعيد فى غزة: اتصالات مكثفة للرئيس ووزير الخارجية

مبادرة حاسمة سبقت "الطوفان".. كيف سعت مصر لتثبيت الهدوء بين الإسرائيليين والفلسطينيين؟

وزير الخارجية الألمانى لـ"نتنياهو": سأتحدث مع الرئيس السيسى من أجل الوساطة