الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"مياه مطروح" تعلن انتهاء أعمال إدارة الطوارئ واحتواء أزمة السيول

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلن الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، الانتهاء اليوم الأحد، من أعمال إدارة الأزمات والطوارئ بالشركة واحتواء أزمة وتداعيات السيول التي شهدتها مدينة مرسى مطروح مساء الأربعاء الماضي.

وقال رئيس الشركة إن إدارة الأزمات والطوارئ بدأت أعمالها في احتواء أزمة السيول فور استقبال البلاغات الأولية للمواطنين مساء الأربعاء، واستمرت الأعمال على مدار الـ 24 ساعة متواصلة لمدة 48 ساعة وتم تدارك المشكلات بالمناطق المتضررة بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى بالمحافظة.

وأكد أنه تم الدفع بـ 25 معدة و2 بدالة سعة 8 بوصات فائقة السرعة و2 بدالة سعة 6 بوصات فائقة السرعة و12 بدالة ذات سعات مختلفة وحفار ولوادر وسيارات شفط سعة 10 أطنان بالإضافة إلى فريق الأزمات والطوارئ قوته 180 فردا والتدخل سريعا والتعامل مع تجمعات المياه والسيول في مناطق البلاغات والمناطق المتضررة.

وأوضح أنه تم نزح الأمطار المتجمعة بمناطق الكيلو 4 ومقابر الكيلو 4 ونهاية ش المدرسة التجارية وصولا إلى ش إذاعة مطروح وحي الزهور وطريق مطروح إسكندرية الدولي لتسهيل حركة السير، 
وكذلك شفط المياه المتراكمة بمنطقة اللوكس وسوق ليبيا، كما تم الدفع بفريق مجهز لإزالة المياه المتجمعة بمطار مطروح المدني، ومستشفى النجيلة ومدخل مدينة النجيلة.

وتابع أنه تم أيضا سحب وشفط المياه بمنطقة القصر والخروبة ووادي الرمل والتعامل مع مجرى السيول بطريق السلوم الدولي باتجاه القصر حي تم إنشاء بعض السدود الترابية بطريق السلوم لتغير مسار السيول ومنع وصولها إلى مناطق سوق ليبيا واللوكس وتحولها لتصب في البحر، مضيفا أنه تم التعامل أيضا مع بلاغات المواطنين فيما يخص منازل الأهالي وانسداد الصرف الصحي بسبب كميات المياه الكبيرة التي نزلت على شبكات المدينة.

وقدم رئيس الشركة الشكر إلى جميع الشركات التابعة لمياه الشرب والصرف الصحي الداعمة على مجهوداتها، مشيدا بمجهودات فريق عمل إدارة الأزمات والطوارئ بشركة مياه مطروح على ما بذلوه من جهد وسرعة في الأداء والعمل المتواصل دون راحة وصولا إلى استقرار الأوضاع وعودة الحياة لطبيعتها في مرسى مطروح.

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