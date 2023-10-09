الشريف والنابلسى الأبرز.. فنانون من أصول فلسطينية عملوا فى مصر

تلعب مصر دورًا مهمًا في احتواء الفنانين والإعلاميين العرب، من خلال توفير بيئة فنية تسمح للفنانين بالتعبير عن أنفسهم بحرية، وتشجيع الإبداع الفني والثقافي، وهناك العديد من الفنانين والإعلاميين من أصول فلسطينية عملوا ونجحوا في مصر على مر السنين.

و يرصد "الدستور" بعض الأمثلة على بعض هؤلاء الفنانين والإعلاميين:

عمر الشريف

وُلد عمر الشريف بإسمه الحقيقي ميشيل ديمتري شلهوب في مدينة الإسكندرية المصرية عام 1932 لأب فلسطيني، وكان ممثلًا عالميًا شهيرًا وحاز على العديد من الجوائز الدولية عن أدواره في الأفلام.

عبدالسلام النابلسي

ولد عبد السلام النابلسي، ولد في 23 أغسطس 1899، في عكاز بطرابلس شمال لبنان لأسرة ذات أصول فلسطينية، لكن جذوره تعود لمدينة نابلس الفلسطينية، وكان جده قاضي نابلس الأول ومن بعده والده، وعندما بلغ الـ20 من عمره أرسله والده إلى مصر لتلقي تعليمه في الأزهر الشريف، وبالفعل حفظ القرآن ونبغ في اللغة العربية.

نادية لطفي

ولدت بولا لطفي شفيق (نادية لطفي)، في 3 يناير 1938، لأب فلسطيني الأصل عاش في مدينة قنا، وأم يونانية.

رياض الهمشري

وُلد رياض الهمشري في مدينة اللد الفلسطينية عام 1930، كان مغنيًا وممثلًا مصريًا شهيرًا، وقدّم العديد من الأغاني الناجحة وشارك في العديد من الأعمال السينمائية.

غسان مطر

يعتبر غسان مطر، ممثل فلسطيني، اسمه الحقيقي عرفات داوود حسن المطري، عاش في مخيم البداوي وعمل في لبنان ومصر في العديد من المسلسلات والمسرحيات، وعمل في أفلام تعبر عن الكفاح الفلسطيني.

نجوى فؤاد

ولدت عواطف محمد عجمي الشهيرة ب نجوى فؤاد سنة 17 يناير 1939 هي راقصة شرقية وممثلة مصرية من اصل فلسطيني، وبدأت حياتها الفنية من خلال مزاولة الرقص، ثم اتجهت إلى السينما وشاركت في بطولة العديد من الأفلام.

صفية العمري

ولدت صفية العمري في 20 يناير 1949، لأب فلسطيني، وأم مصرية، حاصلة على بكالوريوس تجارة، وعملت كمترجمة في المؤتمرات الدولية.

هالة صدقي

ولدت هالة صدقي جورج يونان في عام 1961، لأب فلسطيني الأصل وأم مصرية، وحصلت على ليسانس الآداب عام 1981، وعندما عادت إلى مصر بدأت علاقتها بالفن مع المخرج نور الدمرداش في مسلسل «لا يا ابنتي العزيزة».

فريد الأطرش

وُلد فريد الأطرش في مدينة الإسكندرية المصرية عام 1917 لأب فلسطيني من مدينة القدس، وكان مطربًا وممثلًا وموسيقيًا لبنانيًا مصريًا شهيرًا، ويُعتبر واحدًا من أهم الأصوات في تاريخ الموسيقى العربية.