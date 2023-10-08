مراسلة القاهرة الإخبارية: سيتم عمل صفقات تبادلية للأسرى الإسرائيليين مع الفلسطينيين

قالت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية، إن رئيس وزراء فلسطين، محمد أشتية، خرج ببيان مقتضب حول فشل دول الجوار في التهدئة، وأن هذا سيجر المنطقة للتصعيد، مؤكدًا أن المنطقة الغربية ستنجر إلى مربع التصعيد.

وأضافت، خلال تصريحاتها لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الفصائل الفلسطينية لديها أعداد كبيرة من الأسرى الإسرائيليين وفقًا لما ينشر عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ولما أعلنته كتائب القسام، مؤكدة أنه سيتم عقد صفقات تبادلية مع الأسرى الفلسطينيين.

إعلان بايدن مساعداته للجانب الإسرائيلي

وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قال إنهم بجانب إسرائيل، وأعلن عن مساعدتها بـ8 مليارات دولار، وكان هو أول من اعترف بهذه الدولة.