الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. التفاصيل الكاملة لمسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي

العوضي
العوضي

يخوض الفنان أحمد العوضي سباق مسلسلات رمضان 2024، بمسلسل “حق عرب” لينضم لقائمة مسلسلات رمضان 2024، وأثار “العوضي” ضجة كبيرة منذ إعلانه عن تفاصيل مسلسله الجديد، مما أدى إلى تصدر محرك البحث العالمي جوجل بحثًا عن التفاصيل الكاملة لمسلسل حق عرب، وهو ما يرصده الدستور خلال السطور التالية.

مسلسلات رمضان 2024.. التفاصيل الكاملة لمسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي

يعكف “العوضي” خلال الفترة الحالية على التحضيرات اللازمة استعدادا لانطلاق تصوير مسلسل “حق عرب” خلال الشهر الجاري، أو مطلع الشهر المقبل إن لم يسعفه الوقت، استعدادًا لخوضة سباق مسلسلات رمضان 2024 المقبل.

وأعلن العوضي عن تفاصيل مسلسل حق عرب عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، فشارك منشور قائلا: “تم التعاقد على مسلسل حق عرب، رمضان 2024”.

وتابع كاشفًا عن صناع المسلسل قائلًا: “المسلسل تأليف محمود حمدان، إخراج إسماعيل فاروق.. وده بفضل الله وبفضل دعم إخوتي وحبهم”.

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مواعيد عرض مسلسلات شهر أكتوبر على قناة ON drama

 

أحدث أعمال أحمد العوضي الفنية

يواصل الفنان أحمد العوضي  تصوير فيلمه السينمائي “الإسكندراني”، وهو آخر سيناريو كتبه الراحل الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، قبل رحيله، وحصل المخرج خالد يوسف على أحقية إخراج السيناريو، من نجلة "عكاشة"، بشرط ألا يُحدث أي تغييرات جذرية في السيناريو الخاص بوالدها.

فيلم "الإسكندراني" تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، حول هوية الإسكندراني، وذلك من خلال أسرة الحاج علي الإسكندراني ويجسده الفنان بيومي فؤاد، تاجر السمك، لديه ابن "بكر" ويجسده الفنان أحمد العوضي، ويحتدم بينهما الخلاف.

وتتسارع الأحداث ليقرر العوضي السفر إلى الخارج ويغيب لأكثر من 10 سنوات وبعدها يعود للوطن ويصبح شخصًا ناجحًا ويتزوج من "زينة" وتستمر الأحداث بتفاصيل مليئة بالأكشن.

فيلم "الإسكندراني" من تأليف الراحل الكاتب الكبير أسامة أنورعكاشة، وإخراج خالد يوسف، بطولة الفنان أحمد العوضي، ويشارك في بطولته حسين فهمي، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثي وعدد آخر من الفنانين، الفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفي، عبدالله أكرم، تصوير سامح سليم، ديكور أحمد عباس، ملابس مونيا فتح الباب، مونتاج عمرو عاكف.

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