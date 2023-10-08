جامعة أسيوط تنظم ورشة عمل حول استخدام مناظير الكلى والحالب المرن لحصوات الأطفال

نظَّم مستشفى جراحة المسالك البولية والكلى بجامعة أسيوط، صباح اليوم، فعاليات ورشة عمل حول "استخدام مناظير الكلى، والحالب المرن لحصوات الأطفال" والتي تستهدف شباب الأطباء، وكل المهتمين بالحصوات في الأطفال، حيث تقدم الورشة أحدث ما توصلت إليه عمليات مناظير الكلى؛ لعلاج الحصوات، وخاصة في الأطفال.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، وذلك بقاعة الدكتور عطوة محمد إبراهيم بمستشفى المسالك البولية، وتمتد فعالياتها على مدار يومي (٨ - ٩) من أكتوبر الجاري.

وأكد رئيس جامعة أسيوط أهمية موضوع ورشة العمل، حيث تغطي الجوانب المختلفة لحصوات الكلى في الأطفال طبيًا وجراحيًا، وتدريب المشاركين على استخدام منظار الحالب المرن، وإجراء عمليات باستخدام مناظير الكلى ومنظار الحالب المرن؛ بمشاركة موسعة من نخبة أساتذة جراحة المسالك البولية؛ من الصين والهند، مشيدًا بمكانة مستشفى جراحة المسالك البولية، والذي يُعد أكبر مستشفى متخصص في صعيد مصر، لافتًا إلى أن ورشة العمل تُعد فرصة متميزة لشباب الأطباء؛ للتعلم والإفادة؛ لمشاركة أساتذة جراحة المسالك البولية في مختلف التخصصات.

نقل وتبادل الخبرات

وأكد الدكتور محمود عبدالعليم أن الهدف من إقامة تلك الفعالية هو نقل وتبادل الخبرات والمعارف بين المتخصصين، مصرحًا بأن مستشفيات جامعة أسيوط تسعى إلى توفير رعاية صحية متميزة، بوصفها كيانًا خدميًا وتعليميًا.

وأضاف الدكتور ضياء عبدالحميد أنه من المقرر أن يتم إجراء عمليات باستخدام مناظير الكلى ومنظار الحالب المرن؛ بمشاركة نخبة وأساتذة جراحة المسالك البولية، عبر البث المباشر؛ لتبادل الرؤي والخبرات لدول الهند وأمريكا وألمانيا والصين، ويحاضر فيها متخصصون من الصين والهند، وهم: prof.Guohua zeng نائب رئيس جامعة جوانزو ورئيس الجمعية الدولية لحصوات المسالك البولية بالصين، وprof.Pal SHashi kiram رئيس شعبة الحصوات بالجمعية الهندية لجراحة المسالك البولية بجامعة نيودلهي بالهند.

وأوضح الدكتور ياسر عبدالسلام أن الورشة تتضمن محاضرات علمية تغطي الجوانب المختلفة لحصوات الكلى في الأطفال طبيًا وجراحيًا؛ لتدريب المشاركين على استخدام منظار الحالب المرن عن طريق مجسمات خارجية، فضلًا عن استخدام مناظير الكلى عن طريق الأشعة التليفزيونية.

وأشار الدكتور أحمد عبدالعزيز الدروي إلى أن الورشة تلقي الضوء على ما توصلت إليه عمليات مناظير الكلى لعلاج الحصوات، وخاصة في الأطفال، ومناقشة حلول مشاكل الحصوات في الأطفال، بمشاركة تخصصات طبية مختلفة من قسم كلى الأطفال، وقسم الأشعة، وقسم الباثولوجي الإكلينيكي، بالإضافة إلى الأقسام الجراحية.

من جهته، رحب الدكتور حسن عبداللطيف بالمشاركين في الورشة من قامات علمية متميزة، مشيرًا إلى أهمية الملتقيات العلمية التي تسهم في معرفة كل المستجدات في أساليب علاج الحصوات في الأطفال.

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