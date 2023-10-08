جيش الاحتلال: "إنذار كاذب" وراء إطلاق نظام الدفاع الجوى "باتريوت" على الحدود اللبنانية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن أن إنذارًا كاذبًا كان وراء إطلاق نظام الدفاع الجوي باتريوت في شمال إسرائيل.

وأوضح جيش الاحتلال في بيان، أنه رصد جسمًا مشبوهًا في الجو يقترب من شمال إسرائيل وأطلق صاروخًا اعتراضيًا عليه.

وأضاف جيش الاحتلال: "وبعد تحقيق أولي، تبين أنها ليست طائرة بدون طيار، ولا يوجد أي تهديد للسكان".

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" فإن جيش الاحتلال يقول "إنه خلافًا لتقارير مختلفة، فإنه لم ينفذ ضربات جديدة في لبنان".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أعلنت عن إسقاط مسيّرة تابعة لحزب الله اللبناني عبرت الحدود، اليوم الأحد قرب مدينة صفد شمالي إسرائيل.

ودخل حزب الله على خط الهجمات في وقت سابق من الأحد، إذ تبادل مع إسرائيل إطلاق قذائف المدفعية والصواريخ، بعد يوم من شن حركة حماس توغلًا مفاجئًا وغير مسبوق داخل إسرائيل– وهو الأكثر دموية منذ عقود.

وأثار تبادل قصير للضربات بين إسرائيل وحزب الله مخاوف من نشوب صراع أوسع نطاقًا.

ولم ترد تقارير عن وقوع قتلى أو مصابين، سواء في لبنان أو إسرائيل، بعد تبادل إطلاق النار.

وقال حزب الله إنه شن هجومًا بالصواريخ الموجهة والقذائف المدفعية على 3 مواقع في مزارع شبعا المحتلة "تضامنًا مع الشعب الفلسطيني".

وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي عن أنه أطلق قذائف مدفعية على منطقة في لبنان أطلقت منها قذائف مورتر عبر الحدود.

كما قال إن إحدى طائراته المسيّرة قصفت موقعًا تابعًا لحزب الله في منطقة جبل روس في مزارع شبعا.

حصيلة الحرب بين حماس والاحتلال

وارتفعت حصيلة القتلى جراء الهجمات المباغتة التي شنتها حركة حماس على بلدات إسرائيلية، السبت، لأكثر من 600 قتيل، من بينهم 44 جنديًا، وأصيب أكثر من 2000 آخرين، حسب وسائل إعلام إسرائيلية.

في المقابل، سجلت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة 370 شهيدًا ونحو 2200 جريح، إثر الضربات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الأحد بعد أن حث الأمين العام أنطونيو جوتيريش على "بذل كل الجهود الدبلوماسية لتجنب حريق أوسع نطاقًا".