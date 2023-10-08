الإثنين 09 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

جيش الاحتلال: "إنذار كاذب" وراء إطلاق نظام الدفاع الجوى "باتريوت" على الحدود اللبنانية

إطلاق نظام الدفاع
إطلاق نظام الدفاع الجوي "باتريوت

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن أن إنذارًا كاذبًا كان وراء إطلاق نظام الدفاع الجوي باتريوت في شمال إسرائيل.

وأوضح جيش الاحتلال في بيان، أنه رصد جسمًا مشبوهًا في الجو يقترب من شمال إسرائيل وأطلق صاروخًا اعتراضيًا عليه.

وأضاف جيش الاحتلال: "وبعد تحقيق أولي، تبين أنها ليست طائرة بدون طيار، ولا يوجد أي تهديد للسكان".

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" فإن جيش الاحتلال يقول "إنه خلافًا لتقارير مختلفة، فإنه لم ينفذ ضربات جديدة في لبنان".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أعلنت عن إسقاط مسيّرة تابعة لحزب الله اللبناني عبرت الحدود، اليوم الأحد قرب مدينة صفد شمالي إسرائيل.

ودخل حزب الله على خط الهجمات في وقت سابق من الأحد، إذ تبادل مع إسرائيل إطلاق قذائف المدفعية والصواريخ، بعد يوم من شن حركة حماس توغلًا مفاجئًا وغير مسبوق داخل إسرائيل– وهو الأكثر دموية منذ عقود.

txt

مراسل القاهرة الإخبارية: الصواريخ التى أطلقها حزب الله أصابت أهدافًا عسكرية إسرائيلية

وأثار تبادل قصير للضربات بين إسرائيل وحزب الله مخاوف من نشوب صراع أوسع نطاقًا.

ولم ترد تقارير عن وقوع قتلى أو مصابين، سواء في لبنان أو إسرائيل، بعد تبادل إطلاق النار.

وقال حزب الله إنه شن هجومًا بالصواريخ الموجهة والقذائف المدفعية على 3 مواقع في مزارع شبعا المحتلة "تضامنًا مع الشعب الفلسطيني".

وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي عن أنه أطلق قذائف مدفعية على منطقة في لبنان أطلقت منها قذائف مورتر عبر الحدود.

كما قال إن إحدى طائراته المسيّرة قصفت موقعًا تابعًا لحزب الله في منطقة جبل روس في مزارع شبعا.

txt

طائرات الاحتلال الإسرائيلى تجدد قصفها المنازل والأراضى فى قطاع غزة

حصيلة الحرب بين حماس والاحتلال

وارتفعت حصيلة القتلى جراء الهجمات المباغتة التي شنتها حركة حماس على بلدات إسرائيلية، السبت، لأكثر من 600 قتيل، من بينهم 44 جنديًا، وأصيب أكثر من 2000 آخرين، حسب وسائل إعلام إسرائيلية.

في المقابل، سجلت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة 370 شهيدًا ونحو 2200 جريح، إثر الضربات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الأحد بعد أن حث الأمين العام أنطونيو جوتيريش على "بذل كل الجهود الدبلوماسية لتجنب حريق أوسع نطاقًا".

جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذار كاذب إطلاق صاروخ اعتراضي جسم مشبوه الحدود اللبنانية شمالي إسرائيل

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: قصف صاروخى من غزة يستهدف مدينة عسقلان

مصدر يكشف أسباب تأخر أرباح شركات البترول والموعد النهائي للصرف

طبيب الأهلى يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور ومدة غيابه

عاجل.. طيران جيش الاحتلال يحلق بكثافة فوق قطاع غزة

تراجع السكر 11 جنيهًا.. الحكومة تعلن تخفيض أسعار 9 سلع غدًا

عاجل.. تقارير أمريكية تتحدث عن اجتياح برى لغزة خلال 48 ساعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مؤشرات في مستقبل حرب غزة.. نحن والمجتمع الدولي

محمود خليل

بير «صرغتمش»

محمد العسيري

العودة فى الزمن الصعب

ماجد حبته

مصر.. فلسطين.. والتصعيد

وائل لطفي

حمى الله مصر

مدحت بشاى

حكاية وطن في فضاء الزمكان الأرحب

حسين دعسة

نحو تجديد العمل الثقافى فى العالم الإسلامى.. رؤية أردنية حققتها هيفاء النجار

د.أحمد الخميسى

ذكريات المدرسة فى يوم المعلم

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

جهود مصرية مستمرة لاحتواء التصعيد فى غزة: اتصالات مكثفة للرئيس ووزير الخارجية

مبادرة حاسمة سبقت "الطوفان".. كيف سعت مصر لتثبيت الهدوء بين الإسرائيليين والفلسطينيين؟

وزير الخارجية الألمانى لـ"نتنياهو": سأتحدث مع الرئيس السيسى من أجل الوساطة