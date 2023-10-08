الأحد 08 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس نادي الأسير الفلسطيني: ما يحدث في قطاع غزة عدوان إسرائيلي خطير (فيديو)

فلسطين
فلسطين

قال قدورة فارس، رئيس نادي الأسير الفلسطيني، إن ما يحدث الآن في قطاع غزة هو عدوان إسرائيلي من أخطر ما قامت به إسرائيل وفقًا لما يصدر عن قادتها، عسكريين وسياسيين، مؤكدًا أن هذه المواجهة ستكون من أخطر المواجهات التي تمت بين الشعب الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي، لذلك الوضع متوتر الآن في كل مكان.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية عبر النشرة الإخبارية على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن العدوان شامل على كل قطاع غزة، خاصة في الضفة الغربية والقدس، فيوجد حالة أشبه ما يكون بحالة الطوارئ، من إغلاق معظم الطرق بين المدن الفلسطينية والطرق التي تربط بين المخيمات والأرياف بمراكز المدن، وانتشار كبير للجيش الإسرائيلي في هذه الأماكن.

مقاومة الشعب الفلسطيني للاحتلال

وكشف أن هناك في الضفة الغربية مستوطنين يقومون بإطلاق النار ويعتدون على المارة والسيارات، مما يوضح أن ما يحدث الآن عدوان شامل على الشعب الفلسطيني يتركز على قطاع غزة وعدد كبير من الشهداء والجرحى والدمار الهائل الذي وقع حتى اللحظة هو كبير وينذر بما هو أخطر.

وأكد أن الإضراب الذي أعلن في كل فلسطين هو إضراب شامل، وذلك كوسيلة من وسائل مقاومة الشعب الفلسطيني للاحتلال وتعبيرا عن وحدة حال الشعب الفلسطيني، وناقوس يدق لتحفيز المناضلين في كل مكان ليقوموا بواجبهم وألا يتركوا الشعب الفلسطيني وحيدا في مواجهة العدوان الإسرائيلي السافر.

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