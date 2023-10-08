أوسوريو يهاجم التحكيم ويكشف تفاصيل العرض البرازيلى

تحدث الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عقب الفوز الصعب الذي حققه الفريق الأبيض على البنك الأهلي.

وفاز الزمالك بصعوبة على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين في إطار الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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أوسوريو: مصطفى شلبي يستحق الانضمام لمنتخب مصر

وتطرق أوسوريو، في المؤتمر الصحفي عقب مباراة الزمالك والبنك الأهلي، للحديث عن المترجم الخاص به بسبب الإيقاف، قائلًا: "المترجم عبد الله مثلكم جميعًا وإنسان جيد ويتحدث 4 لغات وعمله هو ترجمة ما أقوله ولا يجب أن يهاجمه أي شخص فالرجل يقوم بعمله ويترجم كل ما أقوله".

وأضاف: "لم يسبق أن تحدثت عن الحكام من قبل، لكن اليوم لدي الكثير أريد أن أقوله، وأطالب الحكام بعدم معاقبة أي شخص من جهازي المعاون لو هم بالفعل معتمدين من فيفا فهذا يعني إجادتهم الحديث بالإنجليزية، وأتحدث معهم دائمًا بالإنجليزية ولو تحدثت بأي شيء خارج عليهم محاسبتي".

وزاد: "تحدثت اليوم عن ضرورة عدم الضغط على الحكم الرابع مثلما حدث في مباراة أرتا سولار".

واستمر: "في كل مباراة أضع الطريقة والتشكيل المناسب فنحن ندرس كل مباراة بشكل جيد من أجل وضع التشكيل الأمثل والخطة المناسبة".

وتابع: "في الشوط الأول أتيحت لنا 6 فرص لتسجيل الأهداف وفي الشوط الثاني حدث ما كنا نبحث عنه وسجلنا الأهداف، محمود علاء وحسام عبد المجيد بحاجة للعب مباريات أكثر في الفترة القادمة، محمود علاء خرج بين الشوطين بسبب حصوله على بطاقة صفراء، فضلنا عدم المجازفة بعملية طرده ومع نزول المثلوثي كان أكثر من رائع، لم يقم البنك بعمل أي هجمة".

وأثنى أوسوريو على مصطفى شلبي قائلا: "يلعب بشكل جيد للغاية ويستحق التواجد في منتخب مصر ونيمار عليه العمل بشكل أكبر حتى يتواجد بشكل أساسي في التشكيل، لقد لعبنا أفضل من فريق البنك الأهلي وفزنا بالمباراة".

وكشف في نهاية تصريحاته عن تلقيه عرضًا من البرازيل، لكنه أكد على استمراره على رأس الجهاز الفني للزمالك بشكل طبيعي حتى نهاية عقده.