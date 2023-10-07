أفيخاى أدرعى: نسعى لوقف زحف عناصر المقاومة الفلسطينية

قال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الإحتلال الإسرائيلي، إن الأرقام والمعطيات حول المعلومات عن عدد المختطفين والأسرى والرهائن من الجانب الإسرائيلي سواء المدني أو العسكري من هذا النوع غير مؤكدة، مشيرًا إلى أن هناك غموضًا بهذا الشأن وجيش الاحتلال الإسرائيلي يحاول أن يراقب كل هذه المعلومات والمعطيات وهذا ما يفعله بالذات.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال مقابلة مع قناة الحدث، أن الجهود والطاقات العسكرية والمهام الرئيسية التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذه الساعة ترتكز على مهمتين رئيسيتين، الأولى دفاعية لوقف زحف عناصر قوات المقاومة الفلسطينية داخل الأراضي المحتلة، والمهمة الثانية تكثيف الضربات على قطاع غزة.

وزعم المتحدث باسم جيش الإحتلال الإسرائيلي، أن المئات من قوات المقاومة الفلسطينية من حركة حماس قُتلوا بعد دخولهم الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهذا على عكس ما ذكره من أن المعلومات حول أعداد الأسرى الإسرائيليين الواقعين تحت يد المقاومة الفلسطينية بأنها أرقام غير صحيحة.