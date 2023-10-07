السبت 07 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أفيخاى أدرعى: نسعى لوقف زحف عناصر المقاومة الفلسطينية

أفيخاي أدرعي
أفيخاي أدرعي

قال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الإحتلال الإسرائيلي، إن الأرقام والمعطيات حول المعلومات عن عدد المختطفين والأسرى والرهائن من الجانب الإسرائيلي سواء المدني أو العسكري من هذا النوع غير مؤكدة، مشيرًا إلى أن هناك غموضًا بهذا الشأن وجيش الاحتلال الإسرائيلي يحاول أن يراقب كل هذه المعلومات والمعطيات وهذا ما يفعله بالذات.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال مقابلة مع قناة الحدث، أن الجهود والطاقات العسكرية والمهام الرئيسية التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذه الساعة ترتكز على مهمتين رئيسيتين، الأولى دفاعية لوقف زحف عناصر قوات المقاومة الفلسطينية داخل الأراضي المحتلة، والمهمة الثانية تكثيف الضربات على قطاع غزة.

وزعم المتحدث باسم  جيش الإحتلال الإسرائيلي، أن المئات من قوات المقاومة الفلسطينية من حركة حماس قُتلوا بعد دخولهم الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهذا على عكس ما ذكره من أن المعلومات حول أعداد الأسرى الإسرائيليين الواقعين تحت يد المقاومة الفلسطينية بأنها أرقام غير صحيحة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة المقاومة الفلسطينية حركة حماس الاراضي المحتلة

مواد متعلقة

حسام عبدالغفار: حملة "100 يوم صحة" تحقق الحياة الكريمة للمواطن

إيهاب الطماوى: الشعب المصرى مدرك حجم الإنجاز الذى تم على أرض مصر

"CBC" تعرض تقريرًا ملخصًا عن الأحداث الفلسطينية التى وقعت اليوم

رتيبة النتشة: ثمن الاحتلال هو الألم الدائم والمعاناة

الحلول المؤقتة لم تعد مقبولة.. بلال الشوبكى: يجب تفكيك الحصار على قطاع غزة

أستاذ علاقات دولية: عملية "طوفان الأقصى" غيّرت قواعد اللعبة بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل

"القاهرة الإخبارية": طائرات الاحتلال تستهدف برج فلسطين وسط غزة

أسامة شعث: الشعب الفلسطينى الآن فى حالة تماسك ووحدة وطنية غير مسبوقة

الأكثر قراءة

الأزهر يحيى صمود الشعب الفلسطينى: كل احتلال إلى زوال إنْ آجلًا أم عاجلًا

"يوم الغفران 2".. كيف استنسخت حماس خطة الهجوم من حرب أكتوبر 1973؟

معركة الـ9 ساعات داخل مقر «فرقة غزة» فى الجيش الإسرائيلى.. ماذا حدث؟

نزيف الأسفلت.. تفاصيل مصرع 4 أشخاص وإصابة 27 آخرين على الطرق

مقتل قائد لواء ناحال عوز فى اشتباكات مع الفلسطينيين

أفيخاى أدرعى: نسعى لوقف زحف عناصر المقاومة الفلسطينية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

نحو تجديد العمل الثقافى فى العالم الإسلامى.. رؤية أردنية حققتها هيفاء النجار

د.أحمد الخميسى

ذكريات المدرسة فى يوم المعلم

وائل لطفي

فوق صفيح ساخن

ماجد حبته

نوبل للسلام.. تسييس جديد

علي سعدة

أبدًا لن تسقط مصر.. رغم محاولات تقزيمها

د. منى حلمى

يوم ذبول الوردة

د.كريمة الحفناوى

ائتلاف كرامة.. وحقوق النساء

أحمد الصغير

ردًا على حديث نواف التكرورى رئيس هيئة علماء فلسطين!

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل قائد لواء ناحال عوز فى اشتباكات مع الفلسطينيين

نتنياهو خلال مؤتمر صحفى: هذا يوم قاسٍ لنا جميعًا وحماس تريد قتلنا

معركة الـ9 ساعات داخل مقر «فرقة غزة» فى الجيش الإسرائيلى.. ماذا حدث؟