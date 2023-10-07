السبت 07 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تونس تؤكد وقوفها الكامل وغير المشروط إلى جانب الشعب الفلسطينى

فلسطين
فلسطين

أعربت تونس، مساء اليوم السبت، عن وقوفها الكامل وغير المشروط إلى جانب  الشعب الفلسطيني.

وقالت الرئاسة التونسية، في بيان لها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن ما تصفه بعض وسائل الإعلام بغلاف غزة هو أرض فلسطينية ترزح تحت الاحتلال الصهيوني منذ عقود، ومن حق الشعب الفلسطيني أن يستعيدها وأن يستعيد كل أرض فلسطين، ومن حقه أيضًا أن يقيم دولته المستقلة عليها وعاصمتها القدس الشريف أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. 

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ودعت تونس كل الضمائر الحية في العالم إلى الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني، وأن تتذكر المذابح التي قام بها العدو الصهيوني في حق شعبنا العربي في فلسطين بل وفي حق الأمة كلها.

 تونس: يجب على العالم كله ألا يتناسى مذابح العدو في الدوايمة وبلدة الشيخ ودير ياسين 

وأكدت تونس أنه يجب على العالم كله ألا يتناسى مذابح العدو في الدوايمة وبلدة الشيخ ودير ياسين وكفر قاسم وخان يونس والمسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي وغيرها، وعليه ألا يتناسى أيضًا مئات الآلاف من الذين هُجّروا من ديارهم وسلبت منهم أراضيهم، عليهم أن يتذكروا هذه التواريخ وعليهم أن يعترفوا بحق المقاومة المشروعة للاحتلال وألا يعتبروا هذه المقاومة اعتداء وتصعيدًا. 

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وطالبت تونس المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسئولياته التاريخية لوضع حد للاحتلال الغاشم لكل فلسطين، ولإمعان قوات الاحتلال الصهيوني في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني في تحدٍ كامل لكل الشرائع الدينية والقيم الإنسانية.

وسبق وأكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، أنها تتابع بقلق بالغ التطورات الميدانية والتصعيد الإسرائيلي الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأدانت التعاون الإسلامي العدوان العسكري الإسرائيلي الذي أدى إلى سقوط مئات الشهداء والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي وعدم التزامه بقرارات الشرعية الدولية، وتصعيد وتيرة اعتداءاته وجرائمه اليومية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وحرمانه من حقوقه المشروعة هي السبب الرئيسي في عدم الاستقرار.

تونس الشعب الفلسطيني الاحتلال الصهيونى القدس فلسطين

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