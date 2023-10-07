مراسلة "القاهرة الإخبارية": الجميع فى غزة يعلم أن الضربة القادمة ستكون قاسية

قالت منى عوكل، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في غزة، إن الجميع في غزة يعلم جيدًا أن الضربة القادمة ستكون قاسية للغاية، فالتصريحات الإسرائيلية التي تصدر من حين لآخر متشابهة بشكل كبير، وجميعها تؤكد أن الأيام المقبلة هنا ستكون شديدة الصعوبة.



وأضافت "عوكل"، مساء اليوم السبت، أنه منذ صباح هذا اليوم، فتح عدد من المدارس أبوابه لاستقبال اللاجئين أو من تركوا منازلهم في المناطق الشرقية في قطاع غزة، وهي المناطق التي تشهد اشتباكات، والآن المدارس تمتلئ شيئًا فشيئًا، وإسرائيل لا تضع أي حسابات لهؤلاء المواطنين من خلال استهدافها للمدارس والأبراج السكنية والمؤسسات الدولية والمحلية.



وأوضحت أن القوات الإسرائيلية تطلق نيرانها حاليًا باتجاه المناطق الغربية لقطاع غزة، وأيضًا هناك تحليق مكثف لطائرات الاحتلال الحربية على مستويات منخفضة، وبالتالي هذا العدوان ما زال مستمرًا، وعمليًا لا يوجد أي شعور بالأمان لدى المواطنين المقيمين في قطاع غزة.