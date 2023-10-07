الأحد 08 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

نتنياهو خلال مؤتمر صحفى: هذا يوم قاسٍ لنا جميعًا وحماس تريد قتلنا

نتنياهو
نتنياهو

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم السبت، هذا يوم قاسٍ لنا جميعا وحماس تريد قتلنا.

وأضاف نتنياهو خلال مؤتمر صحفي له مساء اليوم: أشكر جميع القادة الذين أبدوا دعمهم لإسرائيل.

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وتابع رئيس حكومة الاحتلال، "تنتظرنا أيام صعبة ويجب أن نتحلى بالقوة، مشيرًا إلى أن الحرب ستكون طويلة".

كما حذر نتنياهو خلال كلمته حركة حماس من المساس بالرهائن والأسرى من جنود الاحتلال.

الرئيس الأمريكي يعلن دعم بلاده لإسرائيل

وقبل قليل، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن دعم واشنطن الكامل لسلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد بايدن على أن الدعم الأمريكي لإسرائيل غير مشروط، فيما دعا إلى منح إسرائيل المجال لاستكمال هجماتها على قطاع غزة.

جاءت تصريحات بايدن خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم حول التصعيد الأخير في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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ووجه بايدن، تحذيرًا لكافة الأطراف في المنطقة، من تحين الفرصة لمهاجمة إسرائيل في هذه الأثناء، مشددًا على أن واشنطن ستعمل على ضمان حصول إسرائيل على كل الوسائل للدفاع عن نفسها، على حد تعبيره.

وتابع بايدن: "الولايات المتحدة تقف إلى جانب إسرائيل ولن تتركها أبدًا، ودعم حكومتي لأمن إسرائيل ثابت ولن يتزعزع".

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