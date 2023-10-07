اعترافات عصابة استولت على مليونى جنيه عن طريق إعلانات فى قناة فضائية

كشف عناصر تشكيل عصابي مكون من 4 أفراد، عن تفاصيل أغرب حيلة للنصب على المواطنين، عن طريق الحوالات البريدية، وقد أمرت النيابة المختصة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأوضح المتهمون أثناء التحقيق معهم، أنهم قاموا بعمل إعلان عبر إحدى القنوات الفضائية، بدعوى قدرتهم على تسهيل صرف القروض الحسنة، مقابل حوالة بريدية عبارة عن رسوم إدارية لصرف القرض.

إعلان على قناة فضائية

وتابع المتهمون: أنهم قاموا بنشر أرقام هواتف لهم لتلقي الاتصالات من الضحايا، بعد أن لاقى الإعلان رواجا كبيرا، وتلقيهم اتصالات كثيرة من المواطنين يرغبون في الحصول على قروض حسنة، ويتم إقناعهم بضرورة إرسال الرسوم الإدارية عبر حساب بريدي وعقب ذلك يتم صرف القرض لهم، عن طريق عدة مكاتب بريدية في محافظة الجيزة.

الاستيلاء على مليوني جنيه

وأوضح المتهمون أنهم نجحوا في الاستيلاء على مبلغ 2 مليون جنيه من الضحايا، جميعها من حصيلة الرسوم الإدارية التي أرسلها لهم الضحايا.

معلومات لقطاع الأمن العام

كانت قد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات وجود عدد كبير من التحويلات البريدية بلغت أكثر من 2 مليون جنيه على حساب أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية، ويتم الصرف من خلال عدة مكاتب بريد بنطاق محافظة الجيزة.

تحريات المباحث

تبين من التحريات التي أجراها فريق البحث عن قيام صاحب الحساب المذكور بالاشتراك مع أشخاص- مقيمين بمحافظة الفيوم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم بتوفير قروض حسنة بدون فوائد من خلال الإعلان على بعض القنوات الفضائية.

ضبط المتهمين

على الفور تم إصدار إذن من النيابة العامة، ونجحت مأمورية في القبض على المتهمين خلال عدة أكمنة أعدت لهم.

بمواجهة المتهمين أمام رجال الأمن أقروا بقيامهم بنشر إعلان ترويجي على القنوات الفضائية، ولدى قيام المجني عليهم بالتواصل عبر أرقام هواتف محمول "محددة" يُطلب منهم تحويل مبلغ مالي كرسوم إدارية للحصول على القرض من خلال حوالة بريدية على الحساب البريدي المشار إليه، وعقب قيام المتهم مالك الحساب بصرف الحوالة يتقاسمونها فيما بينهم.

عقب ذلك أرشدوا عن شرائح الهاتف المحمول المشار إليها - هاتف محمول "يحوي رسائل ومحادثات تؤكد نشاطهم الإجرامي" – مبلغ مالي جنيه "متحصلات عمليات النصب" - سيارة ملاكي بحوزة أحدهم تم شراؤها من متحصلات عمليات النصب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.