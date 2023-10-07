يوفنتوس يهزم تورينو بثنائية ويواصل ملاحقة ثنائى ميلان بالدورى الإيطالى

اتصر فريق يوفنتوس على ضيفه تورينو في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإيطالي بهدفين دون رد، والتي احتضنها ملعب أليانز ستاديوم.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وفرض يوفنتوس استحواذه على مجريات اللعب في الشوط الأول، وكان الأداء الهجومي ضعيفًا بين كلا الفريقين وحاول كل منهما الوصول للمرمى وتسجيل هدف التقدم.



ورغم المحاولات إلا أنه لم ينجح أي فريق في تهديد المرمى بشكل صريح وجاءت أغلب محاولاتهم خارج المرمى.



وسدد لاعبو يوفنتوس كرة واحدة على المرمى من 8 محاولات وخرجت 3 من الملعب واعترض الدفاع 4 تسديدات، فيما لم يسدد فريق تورينو أي كرة على المرمى من 5 محاولات خرجت 4 منها من الملعب واعترض الدفاع واحدة.

واستحوذ فريق يوفنتوس على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة بنسبة 58% مقابل 42% لصالح فريق تورينو.

وفي الشوط الثاني، انقلب الاستحواذ لصالح فريق تورينو، فيما هيمن يوفنتوس على الخطورة الهجومية وهدد مرمى الضيوف بأكثر من فرصة محققة.

وسجل فريدريكو جاتي هدف التقدم ليوفنتوس في الدقيقة 47.



واستمرت محاولات البيانكونيري لتسجيل الهدف الثاني وزيادة تقدمهم في النتيجة، حتى أضاف أركاديوش ميليك الهدف الثاني في الدقيقة 62.

وسدد لاعبو فريق يوفنتوس 6 كرات على المرمى من 17 محاولة وخرجت 4 من الملعب واعترض الدفاع 7 تسديدات، مقابل تسديدة من 10 محاولات لفريق تورينو وخرجت 7 من الملعب واعترض الدفاع تسديدتين.

وتقاسم الفريقان الاستحواذ على الكرة خلال مجريات المباراة بنسبة 50% لكل منهما.

ورفع يوفنتوس رصيده للنقطة 17 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي وبفارق نقطة عن ميلان صاحب المركز الثاني ونقطتين عن إنتر المتصدر، فيما توقف رصيد تورينو عند 9 نقاط في المركز الـ12، بفارق الأهداف عن فريق مونزا صاحب المركز الـ11.