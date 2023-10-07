الأحد 08 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

كنت بهزر.. ضبط صاحب فيديو إلقاء قطة من نافذة منزله

الأمن
الأمن

كشف أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع فيسبوك يتضمن قيام أحد الأشخاص بإلقاء قطة من نافذة منزل بهدف قتلها.

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جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات نقلًا عن حساب بموقع "فيسبوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بإلقاء "قطة" من نافذة منزل بهدف قتلها مما أثار استياء المتابعين.

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بالفحص تم تحديد مُستخدم الحساب والقائم بنشر الفيديو المٌشار إليه وتبين أنه (طالب – مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وعُثر بحوزته على هاتف محمول وبفحصه تبين وجود أثار ودلائل على قيامه بنشر مقطع الفيديو المشار إليه، وبمواجهته أقر بقيامه بنشره بقصد المزاح.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

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