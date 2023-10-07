أبرز المعلومات عن مبادرة "العناية بصحة الأم والجنين"

عرضت قناة extra news، تقريرا عن أهم المبادرات الرئاسية، وهي مبادرة العناية بصحة الأم والجنين، وتمثلت أهم المعلومات عنها كالتالي

أُطلقت المبادرة في مارس 2020.

تستهدف الكشف عن الإصابة بالأمراض.

تقدم خدمات المتابعة والعلاج بالمجان.

تهدف لتخفيف أعباء الأمراض والوفيات.

تسعى للكشف المبكر عن مرض السكري.

تهدف لتفعيل وتحسين الخدمات المقدمة.

قامت المبادرة بفحص ما يزيد عن مليوني مواطنة.

أهمية مبادرة العناية بصحة الأم والجنين

وكشفت وزارة الصحة والسكان، عن أهمية مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين، والتى تشمل الكشف والتحليل والعلاج بالمجان ويتم في سرية تامة (حر) بالإضافة إلى وجود رعاية متكاملة طول فترة الحمل وبعد الولادة بـ 42 يوما وتوفير الخدمات في مراكز رعاية الأمومة والطفولة والوحدات الصحية.