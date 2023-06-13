الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

فحص 2 مليون سيدة ضمن مبادرة العناية بصحة الأم والجنين

مبادرة رئيس الجمهورية
مبادرة رئيس الجمهورية

كشفت وزارة الصحة والسكان إنجازات مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين، التى تم إطلاقها في مارس 2020 تحت شعار "100 مليون صحة"، وتمكنت المبادرة حتى مارس 2023 من فحص 2 مليون سيدة.

تستهدف المبادرة الكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين، وتوفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان، كما تستهدف الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس «بى» وفيروس نقص المناعة البشرى، ومرض الزهرى للسيدات الحوامل، وتأتي هذه المبادرة ضمن المبادرات المستدامة في إطار خدمات الوحدات الصحية ومراكز الأمومة والطفولة، وتفعيل تطوير وتحسين جودة الخدمات التى تقدمها مراكز الرعاية الأساسية.

وتقوم العناية بصحة الأم والجنين، بمتابعة حالة الأم والمولود لمدة 42 يومًا، بعد انتهاء الحمل لاكتشاف عوامل الخطورة على الأم أو المولود، واتخاذ الإجراءات المناسبة، إضافةً إلى صرف المغذيات الدقيقة اللازمة فى فترة النفاس.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تضمن سرية التحاليل، والاختبار السليم باختيار كواشف بمعايير ذات جودة عالمية، كما تتضمن المشورة للوقاية من الأمراض، وتشترط الموافقة وإقبال السيدة على الخدمة.

وأشارت إلى أن المبادرة مستدامة، ضمن خدمات الوحدات الصحية ومراكز الأمومة والطفولة، فى إطار تفعيل مبادرة الرئيس لتطوير وتحسين جودة الخدمات التى تقدمها مراكز الرعاية الأساسية، وتشمل إجراء فحص إكلينيكى لتقييم الحالة العامة للحامل والجنين، واكتشاف عوامل الخطورة التى قد تصاحب الحمل، والتطعيم ضد التيتانوس، وقياس الطول، والوزن، وضغط الدم.

وأضافت إنه يتم إجراء تحاليل متنوعة ولازمة للكشف عن الإصابة بالأنيميا، أو لتحديد احتياج الأم للحصول على حقنة Anti-D بعد الولادة من عدمه، إضافةً إلى تحليل بول لاكتشاف الزلال، وأمراض الجهاز البولى، كما يتم صرف المغذيات الدقيقة اللازمة للأم أثناء الحمل.

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