الأحد 08 أكتوبر 2023
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سياسي

محمد عيد: المصريون بالخارج حريصون على المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية

محمد عيد أمين المصريين
محمد عيد أمين المصريين بالخارج عن حزب مصر أكتوبر

قال محمد عيد، أمين المصريين بالخارج عن حزب مصر أكتوبر، إن الجاليات المصرية في جميع أنحاء العالم تضع نصب أعينها المسئولية الواجبة والحق الدستوري في ضرورة المشاركة الإيجابية في  انتخابات الرئاسة ٢٠٢٤، دعمًا للاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني الذي تشهده البلاد.

يشهد العالم تجربة ديمقراطية فريدة

وأضاف عيد في بيان له اليوم، أن الجاليات المصرية في الخارج حريصة على أن يشهد العالم تجربة ديمقراطية فريدة، ومشاركة إيجابية فريدة، وذلك بالتعاون مع الجهات المسئولة والقوى السياسية وممثلي المجتمع المدني عن مصر في الدول التي يعيشون فيها، لتبقى مصر مثلًا يحتذى به وقدوة للجميع في أنحاء العالم.

وأكد أمين المصريين بالخارج عن حزب مصر أكتوبر، أن مصر تسير بخطى ثابتة في مسار البناء والتنمية وطريق البناء لتأسيس جمهورية جديدة، عابرة لكافة الأزمات والتحديات الصعبة التي تواجهها، وذلك من أجل تحقيق حياة كريمة ومستقبل أفضل للمواطن المصري.

وشدد القيادى عن حزب مصر أكتوبر، على أن المصريين بالخارج لن يسمحوا لأى كيان أو جهه أن تفسد عليهم مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة ولن يستجيبوا لدعوات المقاطعة التى ينادى بها أعداء الوطن، مؤكدًا أنهم سيشاركون بقوة وسيعطون صوتهم لمن يرونه مناسبًا لحمل المسئولية وتلبية احتياجاتهم.

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