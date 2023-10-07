فوزى فتحى يكشف الهدف من مبادرة "دعم صحة الأم والجنين" ودورها

قال فوزي فتحي، المدير التنفيذي لمبادرة دعم صحة الأم والجنين، إن الهدف من إطلاق المبادرة هو الوصول لجيل خالي تمامًا من الأمراض التي تنتقل من الأم للطفل، والتي تمثل خطورة كبيرة جدًا وهذا ما جعلنا حريصين على الكشف عنها خاصة في فترة الحمل.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أنه يوجد 3 أمراض تنتقل من الأم للجنين وهي الفيروس المسبب للالتهاب الكبدي "بي"، ونقص المناعة، ومرض الزهري، مؤكدًا أن المبادرة لكل السيدات الحوامل سواء مصرية أو غير مصرية، مشيرًا إلى أنه على المرأة التوجه لأقرب وحدة صحية بالرقم القومي ويتم تسجيل بياناتها.

المبادرة تضم كل النساء الحوامل

وتابع، أن الأم تخضع للعديد من الفحوصات الطبية وإذا اتضح إيجابيتها لأي من الأمراض الثلاثة يتم إحالتها للمستشفى للخضوع للفحوصات واستكمال العلاج، مؤكدًا أن المبادرة لكل السيدات الحوامل.

وأشار إلى أن مبادرة 100 مليون صحة، لفتت المشاهدين لأهمية الاكتشاف المبكر للأمراض لأن هناك أمراض كثيرة جدًا ليس لها أعراض وذلك حتى نحقق الوقاية السنوية منها.