الأحد 08 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

اتصال مع وزير خارجية إسبانيا.. شكرى يواصل بحث جهود التهدئة بين الفلسطينيين وإسرائيل

وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري

قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن سامح شكري تلقى اتصالًا هاتفيًا من خوسيه مانويل ألباريس، وزير خارجية إسبانيا، الرئيس الحالي لمجلس الاتحاد الأوروبي، للتباحث بشأن سبل وقف التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وكشف المتحدث الرسمي باسم الخارجية عن أن مناقشات الوزيرين ركزت على الإجراءات الواجب اتخاذها دوليًا وإقليميًا لوضع حد لحلقة العنف الخطيرة القائمة، والتي تُنذِر بمخاطر جمة تهدد استقرار المنطقة.

وأكد وزير الخارجية في هذا الصدد، ضرورة وقف العمليات العسكرية في قطاع غزة ومحيطه بشكل فوري، وبين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على مختلف الجبهات، وإتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية لاحتواء الموقف واستعادة التهدئة، داعيًا الأطراف الدولية المؤثرة، ومنها الاتحاد الأوروبي، للاضطلاع بمسئولياتها في هذا الشأن.

وقد اتفق الوزيران على مواصلة التشاور الوثيق، خلال الساعات المقبلة، فى إطار جهود احتواء الأزمة.

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