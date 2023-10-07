اللواء سمير فرج: المخابرات الإسرائيلية تعرضت لكارثة كبرى بسبب المقاومة الفلسطينية

قال اللواء الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن كافة دول العالم تفاجأت صباح اليوم، بقيام المقاومة الفلسطينية بعملية "طوفان الأقصى"، حيث نفذت المقاومة الفلسطينية عملية برية بحرية جوية على أعلى مستوى من التخطيط العلمي العسكري.



وأضاف "فرج" عبر مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر شاشة صدى البلد، أن ما قامت به المقاومة الفلسطينية سيُكتب في التاريخ، كما أن العالم سيتحدث في المستقبل عما قبل 7 أكتوبر 2023، بشأن القضية الفلسطينية.



وأوضح المفكر الاستراتيجي، أن ما تعرض له الاحتلال الإسرائيلي من ضربة قوية ومفاجئة سيغير شكل العمل القادم، فمن الواضح أن التخطيط لهذه العملية استغرق أكثر من شهرين بالنسبة للمقاومة الفلسطينية على الأقل، والموساد لا يعلم عنها شيئًا، وذلك يُعد كارثة حقيقية للمخابرات الإسرائيلية.