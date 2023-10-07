محافظ مطروح يتفقد أعمال مد شبكة الغاز الطبيعي بمنطقة الكيلو 7

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم السبت أعمال مد شبكة الغاز الطبيعي بمنطقة الكيلو 7 في إطار جهود المحافظة لمد مزيد من البنية التحتية لأهالي المنطقة، بحضور العميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسى مطروح والمهندس أحمد نصر رئيس جهاز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى والمهندس محمد العشري مدير مديرية الطرق.

الإسراع في تنفيذ أعمال مد شبكة الغاز

وشدد محافظ مطروح على الإسراع في تنفيذ أعمال مد شبكة الغاز، موجهًا لرئيس جهاز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح بالإسراع في إنهاء شبكات وصلات التشغيل بعمارات الكيلو 7، للبدء في أعمال التمهيد ورصف الشوارع بالمنطقة.

مناقشة جهود الإسراع في تنفيذ المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي

وفى سياق آخر كان قد عقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اجتماعًا لمناقشة جهود الإسراع في تنفيذ المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي وتعظيم الاستفادة من المنتج النهائي للمياه بعد المعالجة، بحضور اللواء ماجد البري، نائب رئيس الشركة الوطنية للمقاولات والتوريدات، واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، والدكتور إبراهيم خالد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، والمهندس أحمد نصر، رئيس جهاز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ومديرى الإدارات المعنية.

وناقش الاجتماع الأهمية البيئية للمعالجة الثلاثية وحل نهائي لمشكلة تسرب مياه الصرف بقرية علوش والاستفادة من مخرج المعالجة الثلاثية والاستفادة من القيمة المضافة، سواء في ري الغابة الشجرية وزراعة الجزيرة الوسطى، بالإضافة إلى مقترح زراعة مساحة 2140 فدانًا، مناقشة الرؤية المطروحة لتنفيذها المشروع مع تحديد حجم ومصادر المياه بالمحافظة التى تقدر بنحو 150 ألف م٣ تصرف حوالي 120 ألف م٣ يوجد حاليًا وجار معالجة محطات بطاقة 90 ألف م٣ بما يستلزمه من امتداد وتوسعات لمحطات لتستوعب مياه الصرف المخرجة.

أعمال مد شبكة الغاز الطبيعي بمنطقة الكيلو 7

أعمال مد شبكة الغاز الطبيعي بمنطقة الكيلو 7

أعمال مد شبكة الغاز الطبيعي بمنطقة الكيلو 7

أعمال مد شبكة الغاز الطبيعي بمنطقة الكيلو 7