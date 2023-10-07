سناء منصور تكشف تفاصيل ترشحها لدور "داليدا" فى فيلم "اليوم السادس"

كشفت الإعلامية سناء منصور، عن أنها كانت المرشحة لدور "داليدا"، في فيلم "اليوم السادس"، مع المخرج الراحل يوسف شاهين.

وقالت خلال حلقة برنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع عبر فضائية dmc، إن الحكاية بدأت عام 1974 وكان يوسف شاهين يقدم فيلم "العصفور" في مهرجان "كان"، مشيرة إلى أنها وقتها كانت في راديو "مونت كارلو"، وذهبت للمهرجان وطلبت مقابلة يوسف شاهين.

وأضافت، أنها غلطت غلطة عمرها مع يوسف شاهين عندما قالت له: "لو سمحت يا أستاذ يوسف تقولنا مين أبطال الفيلم"، مشيرة إلى أنها وجدته جُن من السؤال وقال لها "فيلم بتاع يوسف شاهين أبطال مين الذين تتحدثين عنهم"، مشيرة إلى أنها أكملت حوارها بشكل عادي ولكنها غضبت منه.

وأشارت إلى أنها قررت استفزازه خلال الحوار وقالت له "على فكرة يا أستاذ يوسف، أنا لا أفهم أفلامك"، فرد عليها "لأنك حمارة"، فقالت لنفسها "إيه الراجل الغريب ده"، وبعد هذا اللقاء قابلها ريمون إسكندر ودعاها لتناول الشاي معه ومع يوسف شاهين، فرفضت فقال لها إن يوسف شاهين، إنسان جميل ولكنك استفزتيه.

بداية علاقة الصداقة بينهما

وتابعت، أنها ذهبت للقاء ووقتها استظرفت يوسف شاهين، وبدأت علاقة الصداقة بينهما والتي استمرت حتى عام 2008 وقت وفاته، مشيرة إلى أن يوسف شاهين عام 1986 طلبها من باريس وطلب منها السفر إليه، وقال لها إنه يقدم فيلم دوبلاج، يحمل اسم "اليوم السادس"، مع داليدا، لأن صوتها العربي مكسر، ورغم فرحها إلا أنها وجدت اتصالًا آخر منه يخبرها أن داليدا رفضت وقالت إنها ستقدم الفيلم وحدها.