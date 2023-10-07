الشوط الأول.. برينتفورد يتقدم على مانشستر يونايتد وخطأ جديد من أونانا

تقدم برينتفورد على نظيره مانشستر يونايتد بهدف نظيف، في الشوط الأول من اللقاء المقام بين الفريقين مساء اليوم في لقاءات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

استحوذ اليونايتد على مجريات اللعب بنسبة وصلت إلى 60% مقابل 40% للضيوف برينتفورد.

هدف اللقاء الوحيد سجله ماتياس ينسن بالدقيقة 26، بتسديدة داخل منطقة الجزاء أخطأ في إمساكها أندريه أونانا حارس اليونايتد وسكنت مرماه.

وفي نفس التوقيت، تعادل فولهام سلبيًا مع شيفيلد يونايتد، بينما تقدم إيفرتون بهدفين على بورنموث.

وفرض تشيلسي التعادل على بيرنلي بهدف لكل فريق بعدما تقدم الأخير أولًا في اللقاء.

تشكيل وقائمة اليونايتد

وبدأ هاري ماجواير وجوني إيفانز أساسيان في خط الدفاع، كما يلعب ليندلوف في مركظ الظهير الأيسر.

ولعب سفيان أمرابط في وسط الملعب بجوار كاسيمير وبرونو فيرنانديز، بينما يقود الهجوم ماركوس راشفورد.

حراسة المرمى: أونانا

خط الدفاع: ليندلوف، ماجواير، إيفانز، دالوت

خط الوسط: برونو، كاسيميرو، أمرابط

خط الهجوم: راشفورد، هيولوند، ماونت

ويأمل "الشياطين الحمر" في تدارك موقفهم بعد هزيمتين متتاليتين أمام كريستال بالاس وجالاتا سراي في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، حيث يحتلون المركز العاشر في المسابقة حتى الآن برصيد 9 نقاط فقط من أصل 21 نقطة ممكنة، فالهولندي إريك تين هاج المدير الفني للفريق، يعي جيدًا أن هزيمة أخرى قد تطيح به من منصبه.