الأحد 08 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أحمد فايق عن "القاهرة الإخبارية": "تغطية مهنية عظيمة لما يحدث فى غزة"

احمد فايق
احمد فايق

أعرب الإعلامي أحمد فايق عن فخره بتغطية قناة القاهرة الإخبارية لما يحدث في غزة والتصعيد الخطير الجاري بين إسرائيل وفلسطين.

وكتب "فايق" منشورًا له على "فيسبوك" وعلق قائلًا: "القاهرة الإخبارية تغطية مهنية عظيمة لما يحدث في غزة، مراسلون في كل مكان، فخور بأن لدينا منصة إخبارية عربية لم تخلع رداء القومية العربية، وغير منحازة للعدو الصهيوني مثل منصات إخبارية أخرى تدعي العروبية، برافو قطاع أخبار المتحدة، الإجابة دائمًا وأبدًا مصر".
 

من جهة أخرى، أكدت منى عوكل، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه يجرى قصف جديد على غزة بالطيران والمدفعية، لافتة إلى أن هناك توقعات بأن تقصف إسرائيل مربعات سكنية بشكل كامل.

وأوضحت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" أنه تم بدء الاجتماع الأمني المصغر للحكومة الإسرائيلية، في الوقت الذي أعلنت فيه الشرطة الإسرائيلية عن سقوط قتلى بين صفوفها.

وأعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد، وأمر بتجنيد جميع متطوعي الشرطة.

وقال قائد الشرطة الإسرائيلية إنهم في حالة حرب ويتعرضون لهجوم واسع، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

أحمد فايق قناة القاهرة الإخبارية الإعلامي إسرائيل وفلسطين تغطية

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