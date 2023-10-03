الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مسئول سابق فى البنتاجون يكشف عن انقسام أمريكى بشأن دعم أوكرانيا (فيديو)

أوكرانيا
أوكرانيا

بعد زيارة متفائلة للرئيس الأوكراني إلى واشنطن الأسبوع الماضي لطلب مزيد من الدعم.. جاءت المفاجأة بأن التمويل المؤقت الذي خرج من الكونجرس، حُذفت منه بنود دعم أوكرانيا.. فما سبب ذلك؟ 

آثار سلبية وتأثير اقتصادي 

من جانبه، كشف الدكتور سكوت سميتسون، مسئول سابق في البنتاجون، عن انقسام أمريكي بشأن دعم أوكرانيا، قائلًا: "إن ما نراه في واشنطن حاليًا يعتبر عبارة عن مزيج من الآثار السياسية، بالإضافة إلى التأثير الاقتصادي".

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "ملف اليوم" الذي تقدمه الإعلامية آية لطفي، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك الكثير من القرارات التي تُتخذ بشأن الموازنة التي يمكن أن تحشد المزيد من التمويل للحكومات الأمريكية، ولا تضع في الحسبان بعض  التمويلات الإضافية إلى أوكرانيا، إلا بعد تفاوض بين الجمهوريين والديمقراطيين في مجلس الشيوخ والشعب، ولكن هناك انقسامات واضحة بين الحزبين.

الحرب الروسية الأوكرانية ​روسيا أوكرانيا برنامج ملف اليوم قناة القاهرة الإخبارية

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