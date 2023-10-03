عكاشة: الأهداف الروسية في الحرب مع أوكرانيا لا يمكن تحقيقها على أرض الواقع

منذ فترة والقوات الروسية والأوكرانية في حالة ثبات أو دفاع فقط، دون تحقيق أي اختراق في الأداء العملياتي.. فهل يمكن القول إن الحرب الروسية الأوكرانية دخلت في مرحلة الاستنزاف؟.

المزيد من الانتباه في الحرب الروسية الأوكرانية

من جانبه قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن هذه المرحلة من الحرب الروسية الأوكرانية تحتاج إلى مزيد من الانتباه، لافتًا إلى أن دخول الدولتين إلى مرحلة استيعاب قدر كبير من الخسائر التي يتكبدها كلا الطرفين يعتبر نوعا من أنواع الاعتياد على هذا النمط الهاديء في إدارة الصراع، وقدر من التوازن.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج “ملف اليوم” الذي تقدمه الإعلامية آية لطفي، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنها إشارة مقلقة في حد ذاتها أن يكون هذا الصراع العسكري الذي يعاني منه أو من تداعياته مختلف مناطق العالم ودولها المختلفة، إننا نتحدث عن سقف زمني مفتوح، وعلى الأقل على المدى المتوسط فإن هذا الأمر له أكثر من بعد، بداية من الجانب الروسي الذي استعد لمثل هذا السيناريو مبكرًا، ولذلك ربما لم يلجأ إلى التعبئة العامة، ويراهن على الميزان العسكري الذي هو في صالحه في الأساس، ولذلك يقوم بعمليات استنزاف للجانب الأوكراني.

وأشار إلى أنه من ناحية أخرى تحاول القوات الأوكرانية أن تحرم الجانب الروسي والجيش الروسي من تحقيق انتصار كاسح أو انتصار حاسم على مستوى ميادين القتال، مؤكدًا أن الأهداف الروسية في الحرب مع أوكرانيا لا يمكن تحقيقها على أرض الواقع.