الأحد 08 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

الخارجية الأمريكية تعلن التضامن مع إسرائيل.. وبايدن: نقف مع تل أبيب

بايدن
بايدن

أدانت وزارة الخارجية الأمريكية، الهجمات التي تعرضت له مناطق متفرقة من إسرائيل اليوم، من قبل عناصر الفصائل الفلسطينية.

وقال بلينكن على حسابه الرسمي بموقع X: "إننا ندين بشكل لا لبس فيه الهجمات المروعة التي يشنها إرهابيو حماس ضد إسرائيل. إننا نتضامن مع حكومة وشعب إسرائيل ونقدم تعازينا لضحايا هذه الهجمات".

الخارجية الاسرائيلية عازمون على الرد

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، إن حكومته تحشد دعم المجتمع الدولي لإدانة الهجمات عليها، معلنًا: "نحن في حالة حرب ونعلم كيف ندافع عن أنفسنا".

وأشار إلى أن قوات الاحتلال تركز في الوقت الحالي على تطهير المستوطنات من المسلحين، مردفًا: "الجيش يستطيع القتال على عدة جبهات"، بحسب قناة العربية.

فيما صرح رئيس مجلس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن محادثات أجراها مع الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي أعرب عن دعمه الكامل لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

في السياق نفسه، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في بيان إن واشنطن ستتأكد من أن إسرائيل لديها ما تحتاجه للدفاع عن نفسها.

وقدم تعازي لأسر الذين فقدوا أرواحهم في هذا الهجوم البغيض على المدنيين. 
قال أوستن: "وستعمل وزارة الدفاع الأمريكية، خلال الأيام المقبلة على ضمان حصول إسرائيل على ما تحتاجه للدفاع عن نفسها وحماية المدنيين من العنف العشوائي والإرهاب".

مصر تدعو إلى التهدئة

فيما قالت وزارة الخارجية إنها تجري اتصالات مكثفة على كل المستويات لاحتواء الأزمة الحالية من أجل "تجنيب المنطقة المزيد من التوتر وعدم الاستقرار ومنع خروج الوضع عن نطاق السيطرة".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد إن وزير الخارجية سامح شكري بدأ التشاور مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي "للتشاور... بشأن جهود وقف التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".

وزارة الخارجية الامريكية الفصائل الفلسطينية إسرائيل بلينكين الخارجية الإسرائيلية مصر

مواد متعلقة

"كنز الأستاذ".. حوار لم يُنشر من قبل لـ"نجيب محفوظ"

4 ساعات مع نجيب محفوظ فى خمارة القط الأسود

ماذا حدث لعلوم مصر الطبية بعد الغزو العربى؟

وزير العمل يطلق مبادرة "سلامتك تهمنا" بشرم الشيخ..ويسلم عقود عمل لذوي همم بالمحاف

التقرير الأسبوعي لـ"التعليم"

السيدة انتصار السيسي: فتيات مصر هن قادة المستقبل

التقرير الأسبوعي لوزارة التعليم

الأوائل يتحدثون لـ«الدستور» عن «خلطة النجاح» و«طموحات المستقبل»

الأكثر قراءة

الأزهر يحيى صمود الشعب الفلسطينى: كل احتلال إلى زوال إنْ آجلًا أم عاجلًا

عاجل.. إسرائيل تعلن حصيلة أولية لضحايا "طوفان الأقصى"

"يوم الغفران 2".. كيف استنسخت حماس خطة الهجوم من حرب أكتوبر 1973؟

معركة الـ9 ساعات داخل مقر «فرقة غزة» فى الجيش الإسرائيلى.. ماذا حدث؟

عاجل.. الإعلام العبرى: اشتعال النيران بمقر شرطة الاحتلال فى سديروت واشتباكات عنيفة

حملة المرشح الرئاسى المحتمل فريد زهران تعلن بدء جولاته الانتخابية من المنوفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

نحو تجديد العمل الثقافى فى العالم الإسلامى.. رؤية أردنية حققتها هيفاء النجار

د.أحمد الخميسى

ذكريات المدرسة فى يوم المعلم

وائل لطفي

فوق صفيح ساخن

ماجد حبته

نوبل للسلام.. تسييس جديد

علي سعدة

أبدًا لن تسقط مصر.. رغم محاولات تقزيمها

د. منى حلمى

يوم ذبول الوردة

د.كريمة الحفناوى

ائتلاف كرامة.. وحقوق النساء

أحمد الصغير

ردًا على حديث نواف التكرورى رئيس هيئة علماء فلسطين!

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل قائد لواء ناحال عوز فى اشتباكات مع الفلسطينيين

نتنياهو خلال مؤتمر صحفى: هذا يوم قاسٍ لنا جميعًا وحماس تريد قتلنا

معركة الـ9 ساعات داخل مقر «فرقة غزة» فى الجيش الإسرائيلى.. ماذا حدث؟