الخارجية الأمريكية تعلن التضامن مع إسرائيل.. وبايدن: نقف مع تل أبيب

أدانت وزارة الخارجية الأمريكية، الهجمات التي تعرضت له مناطق متفرقة من إسرائيل اليوم، من قبل عناصر الفصائل الفلسطينية.

وقال بلينكن على حسابه الرسمي بموقع X: "إننا ندين بشكل لا لبس فيه الهجمات المروعة التي يشنها إرهابيو حماس ضد إسرائيل. إننا نتضامن مع حكومة وشعب إسرائيل ونقدم تعازينا لضحايا هذه الهجمات".

الخارجية الاسرائيلية عازمون على الرد

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، إن حكومته تحشد دعم المجتمع الدولي لإدانة الهجمات عليها، معلنًا: "نحن في حالة حرب ونعلم كيف ندافع عن أنفسنا".

وأشار إلى أن قوات الاحتلال تركز في الوقت الحالي على تطهير المستوطنات من المسلحين، مردفًا: "الجيش يستطيع القتال على عدة جبهات"، بحسب قناة العربية.

فيما صرح رئيس مجلس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن محادثات أجراها مع الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي أعرب عن دعمه الكامل لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

في السياق نفسه، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في بيان إن واشنطن ستتأكد من أن إسرائيل لديها ما تحتاجه للدفاع عن نفسها.

وقدم تعازي لأسر الذين فقدوا أرواحهم في هذا الهجوم البغيض على المدنيين.

قال أوستن: "وستعمل وزارة الدفاع الأمريكية، خلال الأيام المقبلة على ضمان حصول إسرائيل على ما تحتاجه للدفاع عن نفسها وحماية المدنيين من العنف العشوائي والإرهاب".

مصر تدعو إلى التهدئة

فيما قالت وزارة الخارجية إنها تجري اتصالات مكثفة على كل المستويات لاحتواء الأزمة الحالية من أجل "تجنيب المنطقة المزيد من التوتر وعدم الاستقرار ومنع خروج الوضع عن نطاق السيطرة".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد إن وزير الخارجية سامح شكري بدأ التشاور مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي "للتشاور... بشأن جهود وقف التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".