الأحد 08 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهمين بسرقة سيارة بمنطقة الأميرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت نيابة الأميرية، حبس عاطلين أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة سيارة بأسلوب كسر الزجاج بدائرة القسم.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين

وأقر المتهمين أمام جهات التحقيق المختصة بارتكابهم جريمة سرقة السيارة بغرض التنزه بها.

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وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة الأميرية من أحد الأشخاص يفيد بسرقة سيارته أمام محل سكنة بمنطقة الأميرية وبإجراء التحريات الأمنية اللازمة وباستخدام التقنيات الحديثة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

المتهمين سرقة السيارة نيابة الأميرية قسم شرطة الأميرية التقنيات الحديثة

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