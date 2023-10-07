الأحد 08 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

غدًا.. قصور الثقافة تشارك في معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية

معرض تراثنا للحرف
معرض "تراثنا" للحرف

تشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، في معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية في دورته الخامسة، التي يطلقها غدا الأحد 8 أكتوبر، جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، ويضم الفنانين والحرفيين وأصحاب الحرف اليدوية لتشجيعهم على عرض أعمالهم، بدعم من جهاز تنمية المشروعات، وتحت رعاية رئاسة الجمهورية.

عمرو البسيوني: معرض"تراثنا" يحافظ على الحرف اليدوية والتراثية

وقال عمرو البسيوني، رئيس الهيئة في بيان صحفي، إن مشاركة الهيئة في معرض "تراثنا" تأتي من منطلق رسالتها كواحدة من المؤسسات الثقافية المعنية بالحفاظ على الحرف اليدوية والتراثية، بما تقدمه من أنشطة متنوعة في هذا المجال، مساهمة في الحفاظ على التراث الشعبي المصري الأصيل والهوية الوطنية، وعبر رعاية الحرف والحرفيين وتدريب الفنيين والهواة على هذه الحرف، والسعي لتطويرها كون الحرف بخلاف أهميتها الثقافية تعد واحدة من أهم أوجه التنمية الاقتصادية.

وتشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة بمجموعة متنوعة من الحرف اليدوية والتراثية نتاج أنشطة إداراتها التابعة، ومنها منتجات الجلد الطبيعي، والصدف، والحلي، والمكرمية، والديكوباج، والخيامية، والسيرما، والكروشيه، وغيرها نتاج ورش عمل قصر كفر تصفا وإدارتي ثقافة المرأة وثقافة الشباب والعمال، ويشرف على مشاركة الهيئة بالمعرض الإدارة العامة للتسويق والمبيعات، ويستمر حتى 14 أكتوبر الحالي.

معارض" قصور الثقافة" للحرف اليدوية 

يشار إلى أن هيئة قصور الثقافة تنظم معارض بمواقعها لمنتجات الحرف اليدوية والتراثية ومؤخرا أقامت معرضا بقصر ثقافة الأنفوشي والعريش للمنتجات والمشغولات المتنوعة والتي شهدت إقبالا كبيرا لجودتها وأسعارها المتاحة للجمهور، كما تنظم معرضا للحرف اليدوية في معرض شرم الشيخ الأول للكتاب والمقرر أن ينعقد خلال الفترة من 12 إلى 21 أكتوبر الحالي، والمتزامن مع احتفالات اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة.

يذكر أنه أصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قرارًا بتكليف المحاسب عمرو البسيوني، للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة، بجانب عمله الأصلي كرئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، خلفًا للفنان هشام عطوة، الذي صدر له قرارًا للعمل مستشارًا لوزارة الثقافة لشؤون الأنشطة الثقافية والفنية.

الهيئة العامة لقصور الثقافة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عمرو البسيوني اليدوية والتراثية معرض تراثنا

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