عميد آداب طنطا يفتتح معرض الأنشطة الطلابية للعام الدراسي الجديد بكلية الآداب

افتتح الدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب جامعة طنطا اليوم السبت، معرض الأنشطة الطلابية لتعريف الطلاب الجدد بالأنشطة الطلابية بالكلية ،والذى تنظمه إدارة رعاية الطلاب والأسر الطلابية لاتحاد الطلاب للعام الجامعي الجديد 2023 /2024، جاء ذلك بحضور الدكتورة تفيدة محمد عبدالجواد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عبادة العربي منسق عام البرامج الأكاديمية المميزة بالكلية،والدكتور محمد جمال قناوى أمين الكلية، والأستاذ أحمد الديب مدير رعاية الطلاب بالكلية.



عميد كلية الآداب يشيد الأشكال الفنية المعروضة بمعرض الأنشطة الطلابية

وأشاد عميد الكلية أثناء الجولة الافتتاحية بالأشكال الفنية المعروضة بمعرض الأنشطة الطلابية سواء كانت أنشطة فنية أو رياضية أو علمية أو اجتماعية أو ثقافية مطالبًا الأسر الطلابية بضرورة المنافسة والحصول على مراكز متقدمة فى كافة الأنشطة الطلابية والمسابقات الجماعية والفردية المشاركين فيها على مستوى الجامعة فى العام الجامعي الجديد.

كما أكد عميد الكلية على ضرورة مشاركة جميع الطلاب بالأنشطة الطلابية التى تتم من خلال إدارة رعاية الطلاب والأسر الطلابية لاتحاد الطلاب بالكلية.

32 من علماء جامعة طنطا ضمن أفضل 2% حول العالم بقائمة جامعة استانفورد الأمريكية

أصدرت جامعة ستانفورد الأمريكية بالتعاون مع مؤسسة Elsevier، قائمة أسماء العلماء الأكثر تأثيرًا على مستوى العالم في مجالات العلوم المختلفة، وشملت القائمة 32 عالما من جامعة طنطا بزيادة فى العدد 6 علماء عن قائمة العام الماضي.

ضمت القائمة الجديدة من كلية الهندسة الدكتور عبد النبى قابيل قسم ميكانيكا قوى والدكتورة عمار الشيخ قسم ميكانيكا إنتاج والدكتور محمد القديم بقسم القوى الكهربية والدكتور صالح شلبى بقسم الفيزيقا والرياضات الهندسية والدكتور مصطفى الصواف بقسم الانشاءات، والدكتور محمد عبدالجيد بقسم ميكانيكا قوى، والدكتور السيد العجوز بقسم ميكانيكا قوى، والدكتورة أميرة عاشور بقسم الاتصالات، والدكتور محمد السيد الشيشتاوى بقسم ميكانيكا قوى، والدكتور ايهاب اللبودى بقسم الانشاءات، والدكتور مصطفى فهمى بقسم الانشاءات، والدكتور ضياء الدين عبد الستار بقسم القوى الكهربية، والدكتور مدحت الكيلاوى بقسم ميكانيكا قوى، والدكتور محمود المرشدى بقسم القوى الكهربية، والدكتور محمد على بك رحمه الله بقسم الفيزيقا والرياضات الهندسية، والدكتور رؤيات اسماعيل بقسم الاتصالات، والدكتور حمادة رزق بقسم الحاسبات والتحكم الآلي.

ومن كلية الصيدلة شملت القائمة الدكتور جمال محمد المغربي بقسم التكنولوجيا الصيدلية، والدكتورة ابتسام أحمد عيسى قسم التكنولوجيا الصيدلية، والدكتورة نجلاء فتحي خضر قسم الكيمياء الحيوية، والدكتور فتوح راشد منصور قسم الكيمياء التحليلية.

ومن كلية العلوم شملت القائمة الدكتور أحمد محمد عبدالعظيم السباعي الأستاذ المتفرغ بقسم الفيزياء وكيل الكلية السابق، والدكتور محمد أحمد العيسوي الأستاذ بقسم النبات، والدكتور الرفاعي صبحي قناوي الأستاذ المتفرغ بقسم الكيمياء وكيل الكلية الأسبق، والدكتور مصطفى محمد الشيخ الأستاذ المتفرغ بقسم النبات ونائب رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور محمد لبيب سالم الأستاذ المتفرغ ورئيس مجلس قسم علم الحيوان السابق، والدكتور سامح سمير علي الأستاذ المساعد بقسم النبات، والدكتور محمد محمد عياد الأستاذ المتفرغ بقسم الكيمياء، والدكتور أسامة محمد حميده الأستاذ المتفرغ بقسم الفيزياء، والدكتور طارق صالح عامر الأستاذ بقسم الرياضيات، والدكتور محمد جابر أبوالعزم الأستاذ المتفرغ بقسم الكيمياء، والدكتور إيهاب مصطفى طوسون الأستاذ بقسم علم الحيوان.