الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"آداب طنطا" تحصل على اعتماد 4 برامج أكاديمية من هيئة ضمان جودة التعليم

عميد الكلية
عميد الكلية

فى سابقة هى الأولى من نوعها، على مدار تاريخ إنشاء كلية الآداب جامعة طنطا، حصلت كلية الآداب على اعتماد 4 برامج أكاديمية من هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتى تضم برنامج الجغرافيا العامة ونظم المعلومات الجغرافية، وبرنامج المساحة والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية، وبرنامج المكتبات والوثائق والمعلومات، وبرنامج علم النفس.

ومن جهته قدم الدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب جامعة طنطا، الشكر للدكتور محمود زكى رئيس الجامعة قائد مسيرة التنمية والتطوير بجامعة طنطا ولجميع منسوبي الكلية من وكلاء الكلية ومدير وحدة ضمان الجودة  وفريق العمل ورؤساء الأقسام العلمية ومنسق البرامج التى تم اعتمادها وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأمين عام الكلية وجميع العاملين بالجهاز الإداري بالكلية والطلاب. 

لأول مره تاريخ كلية الأداب جامعة منذ إنشائها عام

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