الأحد 08 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

ضمن فعاليات"ليلة العمر".. أنغام تشارك جمهورها كواليس حفلها الأخير بالكويت (فيديو)

أنغام
أنغام

شاركت النجمة أنغام  جمهورها بمقطع فيديو من كواليس حفلها الغنائي الأخير الذي أحيته وسط جمهورها بدولة الكويت ضمن فعاليات مهرجان “ليلة العمر” والذي أقيم على خشبة مسرح مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي في دار الأوبرا الكويتية.

 

وظهرت أنغام في الفيديو منذ وصولها إلى دولة الكويت واستقبال المنظمين والجمهور لها بالورود وصولا إلى مشاهد ومقاطع من الحفل وتفاعل الجمهور عبر التعليقات على الفيديو بشكل كبير.

وأحيت أنغام حفلين تلبية لرغبات معجبيها بالكويت ومختلف الجنسيات العربية، وذلك عقب نفاذ تذاكر الحفل الأول بمجرد طرحها بساعات قليلة، وهو ما تجاوز ضعف الطاقة الاستيعابية لعدد مقاعد الجمهور بالمسرح، لذلك قررت الجهة المنظمة إقامة حفل آخر.

 

وقدمت أنغام خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيها القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور ومنها: “نفضل نرقص، ولا دبلت، ومجبش سيرتي، وسيبك أنت، وروحي، ولوحة باهتة، وعمري معاك، وعلشان أرضيك وأكتبلك تعهد، وبحبك وحشتيني، وحالة خاصة، ولا تهجي، وهو نفس الشوق، ولوحة باهتة، واساميك الكتيرة” وغيرهم من الأغنيات.

 

أخر أعمال أنغام الغنائية

وطرحت أنغام مؤخرا فيديو كليب أغنية “سيبك أنت” عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب" ومختلف المنصات الغنائية الرقمية، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا وردود أفعال من الجمهور محققة نسبة مشاهدة تخطت الـ3 ملايين مشاهدة.

 

وتعاونت أنغام في أغنية “سيبك أنت” مع كل من الشاعر الغنائي أمير طعيمة، والملحن وليد سعد، والموزع الموسيقي مادي، والفيديو كليب من إخراج جمال عادل.

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أنغام النجمة أنغام الكويت ليلة العمر سيبك انت أغنية “سيبك أنت”

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