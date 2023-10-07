رئيس منطقة شمال سيناء الأزهرية يلتقي أمناء المعامل والوسائل بالمعاهد

التقى محمد عبد العظيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء ‏الأزهرية، اليوم السبت، أمناء المعامل والوسائل التعليمية بمعاهد المنطقة، بحضور أحمد عبدالسلام، رئيس قسم المعامل، وهالة البقري، مسؤول قسم الوسائل التعليمية بالمنطقة.

تفعيل دور أمناء المعامل

وأكد رئيس المنطقة خلال اللقاء ضرورة تفعيل دور أمناء المعامل في المعاهد، وألا يقتصر دورهم على حفظ وتخزين الأدوات والأوعية، بل يجب عليهم الإلمام بمتطلبات العملية التعليمية، من حيث الاحتياجات المعملية، والاهتمام بإستثمار كافة الوسائل التعليمية المتاحة، وتوظيفها في الاستراتيجيات التعليمية الحديثة.

وفي سياق اخر كانت منطقة شمال سيناء الأزهرية قد أعلنت اليوم عن حاجتها لشغل وظيفة 2 عضو فني -أخصائي اجتماعي- بإدارة رعاية الطلاب بالمنطقة، وذلك تسييرا للعمل بصفة مؤقتة.

وذكر بيان صادر عن منطقة شمال سيناء الأزهرية ان شروط التقدم هي: الحصول على مؤهل عال مناسب تربوي، أن يكون على درجة "معلم" على الأقل، ألا يكون محالا إلى التحقيق بالمحكمة التأديبية أو الجنائية أو النيابة العامة أو موقوف عن العمل أو صدر له قرار إبعاد، أن يكون على رأس العمل، ألا يكون وقع عليه جزاء أكثر من عشرة أيام، ولم يتم محوه، إجادة التعامل مع الحاسب الآلي، عدم وجود عجز في تخصصه، ألا يقل تقرير تقويم الأداء في العامين السابقين مباشرة عن تقدير فوق المتوسط في آخر تقريرين.

وناشد البيان من يرغب ان يتقدم لإدارة التنسيق بطلب ترقي مرفق ببيان حالة حديث ومعتمد، وصورة الرقم القومي وآخر تقريرين في موعد غايته 12-10-2023م.

ومن جهة أخرى تشهد محافظة شمال سيناء عدد من افتتاحات المشروعات المنشئات التي تخدم مواطنين المحافظة بالتزامن مع احتفال جمهورية مصر العربية باليوبيل الذهبي لانتصارات السادس من أكتوبر.