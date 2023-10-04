الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الشوط الأول: برشلونة يتقدم على بورتو وإصابة ليفاندوفسكي

برشلونة
برشلونة

تقدّم فريق برشلونة الإسباني على مضيفه بورتو البرتغالي بهدف دون مقابل في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب إستاديو دو دراجاو في الجولة الثانية من المجموعة الثامنة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2023-2024.

وتعرض المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي للإصابة ليعوّضه زميله فيران توريس في الديقة 34.

وتمكن توريس من تسجيل الهدف الأول للفريق الكتالوني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، بعد انفراده بمرمى بورتو، بعد تلقيه تمريرة رائعة من زميله إلكاي جوندوجان.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 2 HD.

تشكيل برشلونة أمام بورتو في دوري أبطال أوروبا

أما عن تشكيل برشلونة أمام بورتو في دوري أبطال أوروبا، فشهد قيادة البولندي روبرت ليفاندوفسكي لخط الهجوم رفقة لامين يامال وجواو فيليكس.

وجاء تشكيل برشلونة أمام بورتو في دوري أبطال أوروبا كالآتي:

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: جواو كانسيلو - جوليس كوندي - رونالد أراوخو - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: أوريول روميو - بابلو جافي - إلكاي جوندوجان

خط الهجوم: لامين يامال - جواو فيليكس - روبرت ليفاندوفسكي

واستهل برشلونة مشواره في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، بفوز كاسح على ضيفه رويال أنتويرب البلجيكي بخمسة أهداف دون مقابل، أما بورتو ففاز خارج الديار على مضيفه شاختار دونتسيك بثلاثة أهداف مقابل هدف.

برشلونة بورتو دوري ابطال اوروبا روبرت ليفاندوفسكي فيران توريس

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