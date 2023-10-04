قائد قسم الدبابات الإسرائيلية يبكى على خسارته بحرب أكتوبر: انتظرونا بمنطقة التدمير

عرضت قناة "dmc"، فيلمًا تسجيليًا يحمل اسم "يوم الحساب"، والذي يتحدث عن نصر أكتوبر المجيد، وصدمة الإسرائيليين بما حققه الجنود المصريين، وشهادات من بعض القادة الإسرائيليين.

وعرضت خلال الفيلم تسجيلات غرفة رئيس الأركان "القبو"، حرب يوم الغفران، والذي قال فيها: لا بد أن نقول لهم أخرجوا والانطلاق بالسلام الشخصي، ومن يقتل يقتل والمصابين يبقوا ويذهبون للأسر ويتركوا الدبابات ويتركوا كل شيء وأن يتم إجلاء كل تلك القوات التي على الخط وإلا ستنهك قوانا ولن يثمر عن شيء.

وأضاف: "لا بد أن ننتهي بذلك، من في الأسر، في الأسر من ينطلق للخارج ينطلق، ويستقر هذا الخط".

تصريحات قائد قسم الدبابات

وقال ملازم أول إلياهو دفيد، قائد قسم الدبابات كتيبة 113 سيناء: "خلال فترة قصيرة كنت أستطيع أن أفهم أنهم انتظرونا في منطقة التدمير، ونحن مثل الأهداف السهلة والصواريخ تمر بجانبنا من اليمين واليسار، نيران من الدفعية وخلال دقائق بقيت بمفردي، من يميني ويساري أصدقائي مشتعلين واحدًا واحدًا".

وأضاف باكيًا: "في الهجوم الساقط الذي حدث يوم 8 أكتوبر من بين 21 دبابة ممن خرجوا ثلاثة أو أربعة عادوا باقي كل أصدقائي".