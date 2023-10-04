الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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اللواء محمود طلحة يشيد بدور بدو سيناء من 67 وحتى حرب أكتوبر

اللواء محمود طلحة
اللواء محمود طلحة

قال اللواء محمود طلحة، المدير الأسبق لكلية القادة والأركان، إن التحدي الذي كان مطلوب تنفيذه لتأمين النجاحات السابقة، هو تنفيذ خطة الخداع الاستراتيجي والتي مكنت من بدء الهجوم وفاجأت إسرائيل والعالم كله.

دور سيناء قبل الحرب

وأضاف خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر المجيد، أنه لابد من الإشارة لدور أهالينا من بدو سيناء والذين وفروا دورهم تأمين ومعاونة القوات التي تعمل في عمق العدو من 1967 إلى 1973 وتوفير قدر من المعلومات عن أوضاع العدو بما ممكن بفضل ربنا من الاقتحام.

نصر أكتوبر اللواء محمود طلحة دور سيناء المعلومات تأمنين النجاحات خطة الخداع الاستراتيجي فاجأت اسرائيل

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