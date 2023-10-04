أحمد الطاهرى يرد على "ديان" فى مرقده: كُتب الحرب قد قرأناها وبطولات المحاربين جمعناها

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قالت الإعلامية ريهام السهلي، إن 50 عامًا مضت على انتصار أكتوبر المجيد، وما زالت الذكريات تتوالى والبطولات لا تأبى أن تُنسى، وتتحدى الزمن، خمسون عامًا بوسعها أن تروي لنا فصلًا مذهلًا في مسيرة هذا الوطن.

وأضافت الإعلامية ريهام السهلي خلال تغطية خاصة للذكرى الـ50 على حرب أكتوبر، أنه قبل نصف قرن كان كل شيء هادئًا على الجبهة، وما كان أحد ليتخيل أن هذا الصمت المصري المهيب سوف يمهد لاندلاع العاصفة، وكانت اللحظة الراجفة في الثانية من ظهر السادس من أكتوبر عام 1973م، حين اخترقت الطائرات المصرية حاجز الصمت لتزلزل بأزيزها المروع جحافل قوات العدو وتدك معاقلها الأخيرة شرق قناة السويس.

رد ناري على جولدا مائير وموشيه ديان

من جانبه، قال الإعلامي أحمد الطاهري، إنه في يوم ما، قالت جولدا مائير إن الصراع مع العرب لن ينتهي إلا برحيل جيل أكتوبر، لكن شاءت المقادير أن تحيا حكمة هذا الجيل لتمد الوجدان بالوعي والإيمان، وقال موشيه ديان، إن العرب أمة لا تقرأ، وإن قرأت لا تضع ما قرأته حيز التطبيق، معقبًا: "أما نحن فنرد عليه في مرقده.. إن كتب الحرب قد قرأناها وبطولات المحاربين جمعناها وحكمتهم حفظناها، ثم أورثناها لأبنائنا وأوصيناهم بأن يحفظوها لأحفادنا، بعد رحيلنا، كي يظل تراثنا الوطني والحربي باقيًا ما بقيت على أرض مصر عروق نابضة بالكبرياء الوطنية".