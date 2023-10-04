وزير الرياضة يهنئ لاعب الجودو بفوزه ببرونزية بطولة العالم

هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الاتحاد المصري للجودو ولاعب منتخبنا الوطني يسري سامي بعد إحرازه برونزية عالمية في بطولة العالم للجودو شباب في البرتغال لوزن -60 كجم.

جاء ذلك بعد فوزه على بطل اوزباكستان بالوازاري 1-0، واحرازه لأول ميدالية لمصر في تاريخ بطولات العالم للجودو منذ 17 عامًا.

وقال صبحي: "في ضوء تكليفات الرئيس السيسي، مستمرين في برامج الدعم والرعاية المقدمة للمنتخبات الوطنية في كافة المراحل العمرية، والرياضيين دليل وايقونة لجزء كبير من الشباب المصري، والمضي قدمًا في الحفاظ علي لاعبينا قدر الإمكان وزيادة الدعم المادي كما أعلنا في المؤتمر الصحفي أول أمس".

أكد الوزير متابعته المستمرة لكافة مشاركات كافة المنتخبات القومية والأبطال الرياضيين المصريين الأوليمبين والبارالمبيين في مختلف البطولات العالمية والقارية، وذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالارتقاء بمستوى اللاعبين ودعمهم لإحراز المزيد من الإنجازات.

وتوجه مرزوق على رئيس الاتحاد المصري للجودو، بالشكر للدولة المصرية وفخامة السيد الرئيس على الدعم والمساندة المستمرة لكافة رياضيين مصر، مؤكدًا أن الدكتور أشرف صبحي هو شريك أساسي في النجاحات التي يحققها الجودو المصري على كل المستويات.