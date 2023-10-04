جامعة الأقصر تعلن مد فترة التقديم بالتعليم المُدمج حتى 15 أكتوبر

أعلنت جامعة الأقصر، عن مد فترة التقديم بالتعليم المُدمج (التعليم المفتوح) سابقا حتى الأحد الموافق 15 أكتوبر الجاري، بناء على تعليمات الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، والأستاذ الدكتور وليد محمد عبد الله، مدير التعليم المدمُج.

ويتيح المركز للطلاب الجدد الالتحاق بعدد من البرامج الدراسية وهي:

بكالوريوس كلية التجارة - بنظام التعلم المُدمج بالشراكة مع جامعة عين شمس.

بكالوريوس الحضانة ورياض الأطفال بنظام التعلم المُدمج بالشراكة مع جامعة المنيا.

ليسانس العلوم العربية والإسلامية وتحقيق التراث - بنظام التعلم المدمج بالشراكة مع جامعة المنيا.

بكالوريوس تكنولوجيا التعليم الرقمي - بنظام التعلم المدمج بالشراكة مع جامعة المنيا.

وأعلن المركز شروط الالتحاق، والتي تتمثل في:

أن يكون المتقدم حاصل علي الثانوية العامة أو ما يعادلها من المؤهلات المتوسطة(دبلوم فني-دبلوم تجاري-دبلوم زراعة)-الثانوية الأزهرية-المؤهلات فوق المتوسطة (خريجى المعاهد العالية والمعاهد الفنية)- المؤهلات العليا

مرور سنتين أو أكثر على الحصول على المؤهل المتوسط يستثنى من الشرط الثانى الحاصلين على مؤهل عالي والمقيمين بشمال وجنوب سيناء والمصرييين المقيمين بالخارج، مع اجتياز اختبار القبول.

والأوراق المطلوبة:

أصل المؤهل الثانوية العامة أو الأزهرية أو الدبلوم أو المعاهد أو المؤهلات العليا أو مستخرج رسمي منه بشرط مرور سنتين أو أكثر ما عدا المؤهلات العليا.

أصل شهادة الميلاد كمبيوتر.

الموقف من التجنيد (للذكور) متاح تأجيل من التجنيد لمن سنه أقل من 22 عاما.

صورة الرقم القومي

عدد 8 صور شخصية

والتقديم يوميًا خلال ساعات العمل بداية من الساعة 9 صباحا إلي الساعة 2 ظهرا عدا الجمعة والسبت.

ومواعيد السداد في الخزنة لدفع الرسوم من الساعة (9 صباحا الي الساعة 12 ونصف)

وللاستفسار والتقديم

الأقصر-العوامية-جامعة الأقصر - مبنى الإدارة المركزية - مكتب شئون الطلاب المركزية - الدور الارضي .

01017392964

يمكنك التواصل من خلال الصفحة الرسمية للتعليم المُدمج على الرابط:

https://www.facebook.com/profile.php?id=61550270564904