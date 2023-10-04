الأربعاء 04 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة الأقصر تعلن مد فترة التقديم بالتعليم المُدمج حتى 15 أكتوبر

الاعلان
الاعلان

أعلنت جامعة الأقصر، عن مد فترة التقديم بالتعليم المُدمج (التعليم المفتوح) سابقا حتى الأحد الموافق 15 أكتوبر الجاري، بناء على تعليمات الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، والأستاذ الدكتور وليد محمد عبد الله، مدير التعليم المدمُج.

ويتيح المركز للطلاب الجدد الالتحاق بعدد من البرامج الدراسية وهي: 

بكالوريوس كلية التجارة - بنظام التعلم المُدمج  بالشراكة مع جامعة عين شمس.

بكالوريوس الحضانة ورياض الأطفال بنظام  التعلم المُدمج بالشراكة مع جامعة المنيا.

ليسانس  العلوم العربية والإسلامية وتحقيق  التراث - بنظام التعلم المدمج بالشراكة مع جامعة المنيا.

بكالوريوس تكنولوجيا التعليم الرقمي - بنظام التعلم المدمج بالشراكة مع جامعة المنيا.

وأعلن المركز شروط الالتحاق، والتي تتمثل في: 

أن يكون المتقدم حاصل علي الثانوية العامة أو ما يعادلها  من المؤهلات المتوسطة(دبلوم فني-دبلوم تجاري-دبلوم زراعة)-الثانوية الأزهرية-المؤهلات فوق المتوسطة (خريجى المعاهد العالية والمعاهد الفنية)- المؤهلات العليا

مرور سنتين أو أكثر على الحصول على المؤهل المتوسط  يستثنى من الشرط الثانى الحاصلين على مؤهل عالي والمقيمين بشمال وجنوب سيناء والمصرييين المقيمين بالخارج، مع اجتياز اختبار القبول. 

والأوراق المطلوبة:

أصل المؤهل الثانوية العامة أو الأزهرية أو الدبلوم أو المعاهد أو المؤهلات العليا أو مستخرج رسمي منه  بشرط مرور سنتين أو أكثر ما عدا المؤهلات العليا.

أصل شهادة الميلاد كمبيوتر.

الموقف من التجنيد (للذكور) متاح تأجيل من التجنيد لمن  سنه أقل من 22 عاما.

صورة الرقم القومي

عدد 8 صور شخصية

والتقديم يوميًا خلال ساعات العمل بداية من الساعة 9 صباحا إلي الساعة 2 ظهرا عدا الجمعة والسبت.

ومواعيد السداد في الخزنة لدفع الرسوم من الساعة (9 صباحا الي الساعة 12 ونصف)

وللاستفسار والتقديم

الأقصر-العوامية-جامعة الأقصر - مبنى الإدارة المركزية - مكتب شئون الطلاب المركزية - الدور الارضي   .

  01017392964

يمكنك التواصل من خلال الصفحة الرسمية للتعليم المُدمج على الرابط:

https://www.facebook.com/profile.php?id=61550270564904 

385745942_744275171046011_1892171750624065385_n
385745942_744275171046011_1892171750624065385_n
جامعة الاقصر الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر التعليم المدم ج كلية التجارة

مواد متعلقة

محافظ الأقصر يلتقى عددًا من المكلفات بأداء الخدمة العامة (صور)

رئيس جامعة الأقصر يتفقد انتظام الدراسة بكلية الطب ويجري حوارًا مع الطلاب

الإعلان عن المشروعات الخضراء الذكية الفائزة فى شمال وجنوب سيناء

الأقصر.. حملة إزالات على الأراضى الزراعية ضد المخالفين

ثقافة "حاجر العديسات" بالأقصر تناقش العلاقة بين الشعر والمسرح

72 رحلة بالون طائر تقل 1613 سائحًا من جنسيات مختلفة بالأقصر

"تنمية القدرات" بجامعة الأقصر ينظم برنامجي النشر العلمي وأخلاقيات البحث العلمي

رئيس جامعة الأقصر: سعيد لتلبية الرئيس السيسى نداء ملايين المصريين

الأكثر قراءة

عاجل| موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر.. ومميزات تطبيقه الاقتصادية

عاجل| موديست فى الهجوم.. تشكيل الأهلى أمام إنبى فى كأس مصر

عاجل| زيادة علاوة غلاء المعيشة.. قرار جديد من "قوى عاملة النواب" بشأن الحماية الاجتماعية

مصرع وإصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم بالجيزة

عاجل| الرئيس السيسى يحرر توكيلًا للمستشار محمود فوزى ليتولى حملته الانتخابية

الرئيس السيسى يوجه بمزيد من الأعمال الوثائقية لرفع الوعى عن انتصارات أكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

ولما كان يوم الاحتفال باليوبيل الذهبي على حرب أكتوبر المجيدة

عبد الرحيم طايع

العناصر الخاملة في الثقافة

أحمد سراج

الأستاذ الفارس.. والفارس المعلم

أحمد الصغير

تاريخ القوات المسلحة المصرية فى 5 آلاف عام! (1)

مدحت بشاى

خطايا السنة الإخوانية السوداء

مؤمن المحمدي

الكباب

أحمد بهاء الدين شعبان

(إسرائيل) مُنحنى العنف وآليات التفكيك (2)

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود (5)

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

الأوقاف الفلسطينية: أكثر من 300 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى

الحرب والإيمان.. كتاب جديد فى إسرائيل عن حرب أكتوبر: المعارك الصعبة والأسر

الأمم المتحدة: إسرائيل هجّرت 13 أسرة تضم 44 طفلًا من جنوب الخليل