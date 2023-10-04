أمين الفتوى: هذه الحركات تُبطل الصلاة.. فيديو

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك حركات ليست من جنس الصلاة إذا فعلها الإنسان بكثرة تبطل صلاته، إذا فعلها دون مصلحة للصلاة.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأربعاء: "الإنسان مطلوب منه أن يكون في قمة التركيز والخشوع في الصلاة، وألا يتحرك حركات تجعله مثل الشخص الذي لا يصلي".

وأضاف أن بعض العلماء قالوا من الممكن أن الصلاة تبطل بثلاث حركات متواليات، ومنها من قال تبطل بحركات تجعل المصلي لو نظر إليه شخص آخر، ظن أنه لا يصلي، وإذا كان هذا الاهتزاز متلازمًا مع الشخص المصلي، ولا يقدر على التحكم في هذا فتكون صلاته صحيحة.

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