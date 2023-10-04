مواطن: "الأمن والاستقرار اللي عايشين فيها بفضل الرئيس السيسي" (فيديو)

على مدار سنوات من ولاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهدت الدولة المصرية طفرة كبيرة في مختلف المجالات من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية في مختلف القطاعات، لمسها المواطن على مدار كل تلك السنوات، وعبروا عن ثقتهم في الرئيس السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وخلال الأيام القليلة الماضية، لاقت قرارات الرئيس السيسي ترحابًا كبيرًا من قبل المصريين جعلتهم يطالبون بترشحه خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

مواطن يدعم الرئيس السيسي

وأعلن أحد المواطنين دعمه للرئيس السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، خاصة بعد المشروعات الضخمة التي شهدتها الدولة المصرية على مدار السنوات القليلة الماضية التي ساعدت على نمو مصر اقتصاديًا.

ويقول عباس أحد المواطنين والذي يعمل عامل دليفري، إنه على مدار السنوات القليلة الماضية شهدت الدولة المصرية تقدم غير مسبوق وحققت العديد من الانجازات على كافة المستويات، معلقا "مبدأيا كدا كفاية الأمن والأمان والاستقرار اللي اتحقق بفضل الرئيس السيسي".

وتابع أن من ضمن الإنجازات التي تحققت على مدار الفترة الماضية هو إنشاء العديد من الكباري والطرق والتي سهلت الوصول لكافة الأماكن واختصرت كثيرا من الوقت، لافتا إلى أنه إنجاز حقيقي أن تدخل شبكة مترو الأنفاق المناطق الشعبية خاصة منطقة إمبابة والتي سوف يتم افتتاح مترو الأنفاق فيها خلال الأيام الجارية.

واختتم حديثه قائلا: "ربنا يبارك في مصر واللي ماسكين مصر.. تحيا مصر 50 سنة انتصارات أكتوبر".

إنجازات الرئيس السيسي

ضمن إنجازات السيسي على مدار السنوات القليلة الماضية، مبادرة حياة كريمة، العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة العلمين الجديدة، محطة الضبعة النووية، حقل ظهر، مشروعات الإسكان الاجتماعي، مشروعات الإسكان المتوسط بكافة المحافظات، مشروعات إنشاء مستشفيات جديدة، شبكات الطرق والكباري الضخمة.

أحزاب تؤيد الرئيس السيسي

كان حزب "الإصلاح والنهضة" قد تقدم بطلب إلى الرئيس السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة؛ بسبب أن الرئيس استطاع العبور بمصر في ظل تحديات جسام وظروف استثنائية ومعقدة عقب ثورة 30 يونيو، وما أعقبها من محاولات الجماعة الإرهابية وأذنابها إسقاط الدولة، فانتقلت مصر من شبه دولة في 2013 إلى دولة لها حلم ورؤية للتنمية والريادة الإقليمية في غضون عشر سنوات.