الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن: كيف لا نبايع الرئيس السيسي الذي حمى مصر من شر الإرهاب والتقسيم

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال أحد المواطنين: إن الجيل الجديد لا يعي كم مرت على مصر من لحظات صعبه تجعلنا نحمد الله على رئيسنا الذي حارب من أجل أن تبقى في مقدمة الأمم.

وتابع المواطن : ما عاصرناه في عهد الرئيس السيسي جعلنا نفتخر بأننا مصريين، وكيف أنه تم بناء جسور تواصل بيننا وبين أكثر الدول تقدمًا، وأصبح لدينا سياسات مشتركة وكلمه رائدة على المستوى الدولي.

وواصل: كيف لا نبايع رئيسًا حمى مصر من شر الإرهاب والتقسيم والإنفلات الأمني، واستعاد سيناء، لنرى كيف أصبحت العريش بعد سنوات من التهميش.

وواستطرد: ما تبذله أجهزة الدولة من أجل الحفاظ على بلدنا لا بُد يقدر وأن تتكاتف الأيدي، لأننا نبني دولة حرمت من التطوير لسنوات طويلة، وتحتاج إلى اهتمام في كافة المجالات.
 

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