أيمن محسب: الندوة التثقيفية حلقة جديدة فى معركة الوطن ضد تزييف التاريخ

هنأ الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ورجال القوات المسلحة قادة وضباطًا وضباط الصف، بمناسبة الذكرى الـ50 لانتصار أكتوبر المجيد، ونجاح مصر في معركة العزة والكرامة.

انتصار أكتوبر أعاد ضبط موازين القوى في المنطقة

وقال محسب، إن حرب أكتوبر ستظل واحدة من أهم الملاحم التى خاضتها العسكرية المصرية، حيث قدم رجال القوات المسلحة أرواحهم ودماءهم من أجل استعادة التراب المصري دون تفريط في ذرة رمل واحدة من أرض سيناء الغالية على قلب كل مصري، مشيرًا إلى أن هذه المعركة لعبت دورًا مهمًا في إعادة ضبط موازين القوى في المنطقة، بعد سنوات طويلة حاول فيها العدو الترويج لنفسه باعتباره الجيش الأقوى في المنطقة.

ملحمة وطنية

وأضاف عضو مجلس النواب، أن حرب أكتوبر كانت ملحمة وطنية وقف فيها الشعب المصري خلف قيادته السياسية وجيشه من أجل تحقيق المستحيل وعبور خط بارليف المنيع، وسطر المصريون بدمائهم حكاية جديدة من حكايات التحدى والإرادة، مؤكدًا أن انتصار أكتوبر سيظل مصدر فخر واعتزاز لكل مصري.

وشدد النائب أيمن محسب، على أهمية الندوة التثقيفية التى عقدتها القوات المسلحة اليوم، لتكريم أبطالنا من المشاركين في هذه الحرب المجيدة، والتأكيد على أن تضحياتهم الغالية ستظل مصدر تقدير واحترام من الدولة المصرية قيادة وشعبًا، موضحًا أن مثل هذه الندوات تساهم في تعريف الأجيال الجديدة بماضي هذا الوطن وانتصاراته وتحدياته، وهو حلقة مهمة من معركة الوعي التى تخوضها الدولة في مواجهة بعض المغرضين الذين يتعمدون تزييف التاريخ والحقائق.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الأربعاء، فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، وذلك احتفالًا باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد الذي مرّ عليه 50 عامًا.