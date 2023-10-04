بطولات تسطرها القوات المسلحة.. محمود سعيد يستعرض انتصارات حرب أكتوبر المجيدة

استعرض الإعلامي محمود سعيد، انتصارات حرب أكتوبر العظيمة خلال تقرير لفضائية "إكسترا نيوز".

وقال "سعيد"، إن هناك بطولات عدة سطرها رجال القوات المسلحة في صفحات تاريخ العسكرية المصرية التي لا تنضب وتحمل في طياتها تضحيات أبنائها فلم تشعر مصر بقدرتها على اتخاذ قرار حرب أكتوبر 1973 إلا بعد أن نجحت في إنشاء حائط الصواريخ المضاد للطائرات علي طول خط المواجهة مع إسرائيل وفي العمق المصري".

وأضاف أن حائط الصواريخ استغرق 40 يومًا وتم بناؤه في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وكان يضم مجموعات منفصلة من قوات الدفاع الجوي والمدفعية المضادة للطائرات، ومراكز القيادة المشتركة.

وأشار إلى أن إسرائيل عملت علي قصف حائط الصواريخ خلال مرحلة البناء لمنع استكماله، واستشهد مئات من العمال المصريين حتى تم الانتهاء منه.