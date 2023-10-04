الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "تعليم قنا" يشدد على رفع علم مصر بالمدارس لتعزيز الانتماء للوطن

علم مصر
علم مصر

أكد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، على رفع علمي جمهورية مصر العربية ومحافظة قنا في واجهة المدارس والمنشآت التعليمية وتجديدهما لتظهر المؤسسة بشكل حضاري، وتأدية تحية العلم كل يوم دراسي بالقواعد والضوابط المنظمة لتعزيز حس الولاء والانتماء للوطن. 

جاء ذلك خلال اجتماع الوكيل مع أعضاء ومسئولي المتابعة بالمديرية والإدارات التعليمية المنعقد بقاعة الأزمات بالمديرية في حضور حسن غريب بشاري مدير إدارة المتابعة بالمديرية والقيادات التنفيذية داخل ديوان عام مديرية التربية والتعليم في محافظة قنا. 

وشدد وكيل الوزارة على أهمية دور المتابعة في رصد مواطن الضعف المختلفة، وإخضاع مختلف المهام  والأدوار بالمدرسة لعملية التقييم، والمشاركة في وضع الحلول وتفعيلها والتقويم لتحقيق أعلى درجات الانضباط المدرسي  .

تطبيق القرارات الوزارية 
كما شدد السيد خلال بيان صحفي، اليوم الأربعاء، على تطبيق  القرار الوزاري رقم 33 وغيره من قرارات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني  بالإضافة  إلى تعليمات اللواء طيار أشرف الداودي محافظ قنا بإزالة الأبواب الحديدية بالسلالم والطرقات في المدارس حرصًا على سلامة الطلاب وتجنبا لحدوث أي أضرار أو تزاحم.

ونبه على مراجعة تطبيق القرار الوزاري ٢٠٢ لسد العجز في هيئات التدريس واكتمال الأنصبة للمعلمين مع مراجعة سجلات الأمن بالمدارس والتأكد من تواجد مسئول الأمن وتحديد هوية الزائرين وتوقيعهم بالتوقيتات الفعلية وإحكام إغلاق الأبواب عقب دخول الطلاب. 

كما أشار إلى دقة رصد الغياب اليومي ومتابعة الإشراف على الفناء والأدوار ونظافة دورات المياه والتخلص الآمن من المخلفات والرواكد.

تعليم قنا أخبار محافظة قنا قنا المدارس رفع علم مصر

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