الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البرلمان الليبي يُحيل قانون انتخاب رئيس الدولة للمفوضية الوطنية للانتخابات

البرلمان الليبي
البرلمان الليبي

أصدر مجلس النواب الليبي قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون مجلس الأمة كما قررته لجنة 6+6 المشكلة طبقا للإعلان الدستوري الثالث عشر.

وصرح المستشار الإعلامي لمجلس النواب الليبي، فتحي المريمي، بأن المستشار عقيله صالح قرر إحالة القانون للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

قانون انتخاب رئيس الدولة 

ووافق مجلس النواب الليبي بالإجماع، خلال جلسته الإثنين الماضي، على إصدار قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة المنجزة من لجنة 6+6.

وأكد  رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، تسلم قانون انتخاب الرئيس والبرلمان، أمس الأحد، من النائب جلال الشويهدي.

وأضاف "عقيلة"، خلال جلسة مجلس النواب في بنغازي، الإثنين أن القانون تم إقراره من اللجنة المشتركة (6+6)، مشيرًا إلى أنه بحسب التعديل الدستوري لا يُقصي أحد ممن تتوافر فيه الشروط المعروفة للترشح.

وأوضح رئيس مجلس النواب الليبي: ولكل مواطن الحق في الترشح مدنيًا أو عسكريًا دون إقصاء لأحد، ومن لم يفز في الانتخابات يعود لوظيفته السابقة، وذلك وفق بوابة الوسط الليبية.

واعتبر عقيلة صالح أن القانون راعى كل الاعتبارات، والظروف التي تمر بها البلاد، معربًا عن شكره للجنة (6+6) المختصة بإقرار قوانين الانتخابات والمكونة من مجلسي النواب والدولة الاستشاري على إنجاز هذا العمل، معتبرًا أن هذا القانون سيكون أساسًا لتوحيد السلطة في البلاد، ويحقق رغبة الليبيين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

مجلس النواب الليبي لجنة 6 6 فتحي المريمي لييا الانتخابات الليبية

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