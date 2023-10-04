"الأولمبية" تهنئ اتحاد الرماية بتأهل رباعي المنتخب لأولمبياد باريس

هنأ مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية الاتحاد المصري للرماية، برئاسة العميد حازم حسني بتأهل أميرة أبوشقة وهالة الجوهري وريماس خليل عمر هشام إلى نهائيات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وحصلت أبوشقة على الميدالية الذهبية لمنافسات الاسكيت سيدات ، وحققت هالة الجوهري الميدالية الذهبية في منافسات فردي المسدس هواء 10 متر ، وحققت ريماس خليل الميدالية الفضية في منافسات منافسات البندقية 10 متر ضغط هواء وحقق عمر هشام فضية منافسات الاسكيت رجال وذلك في بطولة أفريقيا المقامة على ميادين مدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة وحسم التأهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024

وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص التمنيات باستمرار الأداء المميز والمشرف في جميع البطولات واستمرار رفع راية مصر عالية في جميع المحافل الدولية ويؤكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب أن الرياضة المصرية تحقق في الفترة الحالية العديد من النجاحات والإنجازات الرياضية بفضل التعاون المثمر مع وزارة الشباب والرياضة بقيادة د.أشرف صبحي ودعم ورعاية الدولة المصرية والرئيس السيسي الذي منح الرياضة والرياضيين إهتمام كبير غير مسبوق كان نتيجته تحقيق العديد من النجاحات والانتصارات ورفع راية مصر عاليه في جميع المحافل الرياضية.

وحجزت أميرة أبو شقة، لاعبة منتخب مصر للرماية، مقعدا خامسا للفراعنة في دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، من خلال منافسات البطولة الأفريقية السادسة عشر لرماية المسدس والبندقية والخرطوش، المقامة بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من 1 وحتى 10 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 250 رامٍ ورامية من 15 دولة أفريقية، والمؤهلة لأوليمبياد باريس 2024.

وفازت أميرة بالميدالية الذهبية في منافسات سكيت سيدات، متفوقة على المغربية ابتسام ماريغي التي حصدت الفضية، فيما جاءت المصرية شهد فاروق بالمركز الثالث محققة البرونزية.